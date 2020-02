„Objala jsem ji a to byl ten problém.“ Herečku Svátkovou pronásleduje žena a vyhrožuje sebevraždou

„Jsem v koncích. Dá se tohle zastavit?“ napsala jste ve vzkazu, který zněl velmi zoufale. Jak dlouho to trvá?

Rok. Ozvalo se mi dost lidí, kteří mají podobnou zkušenost i několik let. Doteď jsem v šoku, čeho jsou někteří stalkeři schopní. Třeba posílat fotografie mrtvých těl do schránky nebo vyhrožovat smrtí celé rodiny.

Kdo je ta žena?

Pětadvacetiletá Iveta ze Slovenska, která mi nejdřív začala psát na sociální sítě. Jsem zvyklá všem, kdo mi napíší něco hezkého, odepsat, poděkovat, prostě slušně reagovat.

Co vám psala?

Pochválila mi knížku s tím, že by jednou chtěla být tam, kde jsem já. Pak se začala objevovat na veřejných akcích, kterých jsem se účastnila. Třeba přijela na autogramiády mé knihy do Prahy, Brna či Olomouce.

Proč vám to bylo nepříjemné?

Ze začátku nebylo. Neměla jsem s pronásledováním žádnou zkušenost, a tak jsem v tom nic špatného nehledala. Po autogramiádě přišla za mnou mladá žena a velmi se třásla, to se prostě někdy fanouškům stává. Bylo mi jí líto, uklidňovala jsem ji, že se mě bát nemusí, a objala ji. A to byl ten problém. Tím to celé