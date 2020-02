Zkoumám svět omotaný internetovým klubíčkem

Není mnoho lidí, kteří rázně ukončí skvěle rozjetou kariéru ve špičkové nadnárodní společnosti, aby dali přednost akademické dráze. Tereza Bartoníčková to udělala. Odešla ze společnosti Google, aby pokračovala ve studiu a mohla vědecky pracovat, analyzovat právě to, čím se v byznysu zabývala: vliv internetu a digitálních technologií na společnost.

Pro mě a pro stamiliony dalších je internet jedním z oken na ploše počítače. Zdrojem zábavy a možná poučení. Pro techniky je internet soustavou z kabelů a programového kódu. Ale čím je pro vás?

Pro mě to je další vrstva světa. Donedávna jsme žili výhradně ve světě, který si můžeme ohmatat. Který máme před očima. Občas o něj zakopneme. A teď je celý tenhle svět opředen klubíčkem. Neviditelným klubíčkem, které ale značně mění to, o co pak zakopáváme na ulici.

A co vy jako social scientist – jak to vlastně přeložit? – jako sociální vědkyně s tím klubíčkem děláte? Z jakého úhlu ho zkoumáte?

Mě zajímá, jak je to klubíčko spředeno. Když zatáhnete za jedno vlákno, jak se to projeví někde na druhém konci? A jak to ovlivní ten svět, který je klubíčkem opředen? Zkoumám, co internet mění, co dělá se společností. Zatažení za jednu nitku nikdy nepohne jen jí samotnou, takhle to nefunguje. Vždycky se toho pohne víc.

Dejte mi nějaký konkrétní příklad.

Před pár týdny jsem si povšimla, že některé hotely začaly nabízet pronájem konferenčních prostor třeba jen na třicet minut. Ne jednu krátkou schůzku. To je jasný vliv internetu: hodně lidí pracuje z domova, nepoužívá stálou kancelář. Lidé na volné noze docházejí do coworkingových center, která také ještě nedávno neexistovala, bez internetu by nedávala smysl. Hotely tak mají motivaci těmto centrům konkurovat, zejména když využití jejich vlastních konferenčních místností klesá.

Tereza Bartoníčková (25). Studovala marketing a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, odkud zamířila na Oxford Internet Institute, kde získala magisterský titul v oboru Social Science of the Internet. Nyní se připravuje na doktorát na Právnické fakultě UK. Profesionálně se zabývá eticko-právními dopady umělé inteligence a regulačním rámcem digitálních technologií. Stojí v čele českého think tanku Internetový institut.

To je obchodní téma. Měl jsem dojem, že vás víc zajímají věci jako morálka, etika…

Ano. Vybrala jsem si jednoduchý příklad, který je snadné si představit. Etická témata jsou složitější. To, čím se teď zabývám