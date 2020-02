Nudíte se? Tak si hlavně nepořizujte medvídka mývala (tedy pokud nemusíte)!

Video s baribaly nese laskavý název Nejkanadštější způsob, jak se zbavit medvědů. V případě mývalů by se v Severní Americe dal očekávat poněkud peprnější titulek, jakož i ostřejší zákrok.

To by se u nás v Britské Kolumbii mohlo stát třeba v Kamloops, lidi jsou tu na medvědy vcelku zvyklí. Ale tady v severním Burnaby, kousek od Vancouveru, by v něm místo medvědů nejspíš účinkovala parta gangsterů s černým štráfem přes oči a pruhovanými ocasy. A idylické by to nebylo ani trochu.

Hned na začátku vám dají najevo, kdo je na pozemku, kam jste se přistěhovali, pánem. To oni jsou skutečnými nájemníky vaší nemovitosti. Vy jste jen ti, kdo se rozhodli nakrátko přistěhovat a přivezl jim jídlo. Tady se jim říká racoons, téměř všichni je nenávidí, zatímco v Česku jsou známí jako roztomilí medvídci mývalové. Proslavil je především Hrabalův strýc Pepin a jeho dnes už legendární výkřik z filmových Postřižin: „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“

Náš Burnaby je jejich ráj. Žije tu pár místních mývalích rodin. Říkáme jim – podle legendárních mafiánských klanů – ‚Ndranghetta, Camorra a Cosa Nostra. Jsou dosti rozvětvené a jejich kriminalita je temnou skvrnou na mapě jinak bezúhonného místa poklidných kanadských domkářů.

Mývalové jsou vykutálení gangsteři, kteří jsou podle všeho na světě jen proto, aby si dělili teritoria, žrali vaše jídlo a vydírali vás. Když se na vás taková mrcha podívá nevinnýma očima a sklopí způsobně své hladké, začnete popotahovat dojetím. V životě jste neviděli nic tak roztomilého. Mývalové to vědí a v umění využívat své „Lroztomilosti“ je nepředčí kuřátka, koťátka ani štěňátka.

My se chceme také koupat

Vancouverské léto je dlouhé a suché, nespadne tu jediná kapka (to nám pak ale bohatě vynahradí zima, kdy prší pět měsíců v kuse). Hned první léto mne napadlo koupit větší nafukovací bazén, do kterého si v poledne hupsnete, a když se trochu vleže zavrtíte, tělo se vám ochladí na normální teplotu. Bohužel si ale této vymoženosti a jejích výhod všimla i mývalí rodina.

První den po napuštění bazénku mi bylo divné, že