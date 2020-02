Podáme lék stovkám lidí ve Wu-chanu, v USA už pacientovi s koronavirem pomohl, říká český vědec

První oběť se novým koronavirem nakazila teprve loni v prosinci, zřejmě na trhu s čerstvým masem v čínském Wu-chanu. Od té doby se už virus potvrdil u nejméně dvaceti tisíc lidí z 27 zemí světa a vyžádal si více než pět stovek životů. Postupující epidemie rozpohybovala i farmaceutické společnosti. Do závodu o nejúčinnější lék se zapojila i jedna z těch největších: americká Gilead Sciences, která vyrábí léky proti HIV nebo žloutence založené na objevech českého vědce Antonína Holého.

Právě chemie inspirovaná jeho výzkumy dala nyní základ léku, za nímž stojí další Čech – Tomáš Cihlář. Dvaapadesátiletý virolog začal svou vědeckou dráhu v dejvickém Ústavu organické chemie a biochemie, odkud jej už v roce 1994 vyslal na stáž do kalifornského sídla Gilead Sciences právě Antonín Holý. Nyní český vědec zastává ve farmaceutickém gigantu post viceprezidenta pro virologii a se svým asi 70členným týmem vyvinul v Kalifornii látku, která může zachránit životy lidem nakaženým koronavirem. Vědci ji teď podají pacientům z Wu-chanu, studie se má rozběhnout každým dnem.

Není to však „nový“ lék, který by výzkumníci právě vytáhli z laboratoří: nemocní dostanou infuzí do žíly takzvaný remdesivir, který Cihlářův tým původně vyvinul proti krvácivé horečce ebole. „Jak virus eboly, tak nový koronavirus totiž patří do stejné skupiny takzvaných RNA virů. Mají podobný mechanismus replikace (rozmnožování, pozn. red.) svého genetického materiálu,“ popsal exkluzivně pro Deník N Cihlář. Látka z jeho laboratoří zjednodušeně řečeno umí