Užíváte prášky na choulostivé nemoci? Už za tři měsíce budou mít lékaři i lékárníci přístup k údajům o všech lécích, které berete. Lidé, kteří toto nahlížení do lékového záznamu odmítají, musí prostřednictvím formuláře výslovně udělit nesouhlas a poslat jej poštou. Pacienti o chystané změně většinou nevědí. Ze systému se zatím odhlásily řádově jen stovky lidí.

Lékaři a lékárníci uvidí vše, co vám kdy kdo předepsal. Nechat se vyškrtnout je složité

Zatímco dnes vidí lékař ve svém počítači jen léky, které pacientovi sám nasadil, od června si přečte i to, co mu předepsali všichni ostatní doktoři. Do lékové historie bude mít přístup také každý lékárník, ke kterému přijde pacient s receptem.

„Sdílený lékový záznam bude cenný zdroj informací, který lékaři umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit váš život,“ vysvětluje užitek nového systému ministerstvo zdravotnictví.

Ne každý to však považuje za přínosné. Pětatřicetiletý Jakub se o chystaném lékovém záznamu dozvěděl od redakce Deníku N. Jakub trpí už několik let těžkými depresemi a úzkostmi. Nedávno se kvůli tomu léčil i na psychiatrickém oddělení v nemocnici, kde mu nasadili silná antidepresiva.

„Když to o mně ví můj praktický lékař, tak to ještě beru, ale proč má mít tyto informace třeba ortoped?“ namítá. „Pokud si třeba při úrazu rozříznu nohu a chirurg mi na hnisající ránu předepíše antibiotika, uvidí v záznamu, že beru silné léky proti depresím. To samé se o mně dozví i úplně cizí magistr z řetězcové lékárny, kam si antibiotika půjdu vyzvednout,“ dodává Jakub.

O této zásadní změně navíc lidé vesměs nevědí. Ani o tom, že ti, kteří nechtějí, aby si lékaři a lékárníci prohlíželi historii jejich receptů, se musí aktivně ze systému odhlásit.

Deník N zjistil, že nesouhlas s nahlížením do záznamu o receptech vyslovily od začátku ledna jen