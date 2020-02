Vláda jedné strany a útoky na instituce. Kde je imunitní systém liberální demokracie slabý?

Nová práce známého amerického teoretika liberalismu Jamese Trauba Co byl liberalismus? ve zřejmé narážce na Fukuyamovu slavnou knihu dokonce o liberalismu už ve svém názvu provokativně mluví v minulém čase.

Traub se v ní věnuje současné krizi liberální demokracie i pochmurným úvahám, zda je možné tento politický systém, jakož i politickou filozofii liberalismu, ještě zachránit.

V podobném duchu se nese i v češtině nedávno vydaná kniha harvardského politologa Yaschy Mounka Lid versus demokracie: Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit. Dalšími podobnými tituly jsou (u nás též vydaný) bestseller Cesta k nesvobodě od Timothyho Snydera nebo Fašismus z pera Madeleine Albrightové.

Všechna zmíněná díla sice nabízejí varovné pohledy na politický vývoj v celé západní civilizaci – Snyder se poměrně podrobně věnuje i vývoji v našem regionu –, ale nezapřou americký původ svých autorů, kteří jsou zjevně traumatizováni nástupem Donalda Trumpa ve Spojených státech.

Právě v tom tkví některé jejich slabiny. Zatím není zřejmé, do jaké míry lze americkou zkušenost vztáhnout i na to, co se děje v Evropě, a do jaké míry se dá považovat „trumpismus“, po pouhých třech letech Trumpova prezidentství, za přechodný, nebo naopak trvalý jev.

Užitečnější, protože přesně analyzující politické mechanismy, které mohou přispět k pádu liberální demokracie, se tak jeví kniha Jak umírají demokracie od Stevena Levitského a Daniela Ziblatta (česky vyšla v roce 2018).

A hodně se v poslední době mluví i o knize Stephena Holmese a Ivana Krasteva The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy (Světlo, které selhalo: Proč Západ prohrává souboj o demokracii), která se mimo jiné pokouší objasnit důvody problémů, či přímo odmítnutí liberální demokracie v postkomunistických zemích východní Evropy.

Vášnivá diskuze

Jedním z problémů současné debaty o liberalismu a liberální demokracii je