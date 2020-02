Notes: Hloupá redaktorka, nezákonné odebrání meče a nevítaní čínští zákazníci

Vláda již v pondělí bez větší pozornosti odkývala žalobu kvůli pozastaveným platbám bruselských peněz pro Agrofert. Podle resortu jde o princip. Premiér Andrej Babiš navíc ve věci nehlasoval. Na dotaz redaktorky Hanky Mazancové, zda se hlasování zdržel dobrovolně, jí odpověděl ne zrovna zdvořilou protiotázkou: „Jste hloupá? Nebyl jsem v místnosti.“ Taky by vás zajímalo, jak by hlasoval, kdyby zrovna neabsentoval? Tématu se ve Studiu N věnoval i Filip Titlbach.

„V zájmu ochrany veřejného zdraví restaurace dočasně nepřijímá čínské zákazníky. Děkujeme za pochopení,“ stálo na dveřích jednoho vietnamské bistra v Praze. Neobvyklé varování bistro vyvěsilo kvůli obavám z šířícího se koronaviru. Po zvídavých dotazech Prokopa Vodrážky na majitele bistra i jeho obsluhu ale upozornění ze dveří zmizelo. Kuře po sečuánsku M34 už je zase pro všechny!

Podnikatel, majitel skupiny herního průmyslu SYNOT a daňový rezident Monaka Ivo Valenta se na podzim s největší pravděpodobností bude znovu ucházet o post senátora. Podporu bude hledat u ODS, ale i u Trikolóry. „Na té váze ano, nebo ne převládá, že chci jít do další kandidatury,“ řekl Hance Mazancové magnát Valenta.

Letošní Zprávu o stavu unie provázela roztržka s předsedkyní Sněmovny, tucty nepravdivých výroků prezidenta Donalda Trumpa a několik dojemných momentů. „Mám velkou radost, že máme nejlepší ekonomiku v historii,“ začal Trump proslov. To ale není tak úplně pravda. Líp bylo totiž za Trumana i Clintona. Trump svůj proslov okořenil další třicítkou nepravdivých či nepřesných výroků. Korunu svému vystoupení nasadil, když nepodal ruku šéfce demokratů Nancy Pelosiové. Ta jen pokrčila rameny a roztrhala jeho projev.

Velké peníze se netočí jen v evropských dotacích, ale i v českém fotbale. Za přestup Tomáše Součka, Michaela Krmenčíka a Nikolaje Komličenka jejich kluby mohou dohromady získat více než tři čtvrtě miliardy korun. Velký odliv českých hráčů do zahraničí (a tím příliv peněz českým klubům) lze ale jen těžko čekat, mírní nadšení agenti.

Poslanec Jiří Bláha (za ANO), známý liberecký pekař a cukrář, se chce časem vrátit k podnikání. „Neznamená to, že to zítra zapíchnu. Spíš zvažuji, jestli má větší význam tady zůstávat, nebo nám všem pomoci na úplně jiném místě,“ řekl zatím ještě poslanec Báře Janákové v rozhovoru. Pečení kremrolí vs. schvalování zákonů jasně 1:0.

Co přináší čtvrteční tištěné vydání?

Dění ve světě a postřehy odjinud

Poslední sklenička vína s ochrankou, vařečkou na zadek a bezbolestná smrt. Prezident Miloš Zeman na sebe v lifestylovém rozhovoru na ČRo s Lubošem Xaverem Veselým prozradil nejednu pikantnost.

Ruský šaman Gabyšev se obrátil na Evropský soud pro lidská práva kvůli nezákonného zadržení a odebrání meče. Gabyšev se vydal ze svého sibiřského domova na skoro osm tisíc kilometrů dlouhý pěší pochod do Kremlu, kde chtěl, „vyhnat z Putina ďábla a vrátit do Ruska demokracii“.

Pokutu 50 tisíc rublů dostal Rus, který nazval Vladimira Putina „haj*lem“ a „ubohou zmijí“ v porovnání s Hitlerem a Stalinem. Podle soudu byl výrok projevem „neúcty k představiteli moci“. Vsadím boty, že teď už Putin úctu neposlušného Rusa má.

Koronavirus dál děsí Asii. Nakažených už je více než 24 tisíc, mrtvých skoro 500. Český prezident se ale nebojí. „Kdybych se bál každé epidemie, co se objeví, tak bych se musel bát SARS nebo eboly,“ prohlásil nebojácně.

Čistota je půl zdraví! To je jasné. Brněnský dopravní podnik nyní testuje v tramvajích antibakteriální nástřik, který má v dopravním prostředku bránit šíření patogenních organismů. O koronaviru se nezmiňuje.

Česká pošta to rozbalí! Rozšíří síť svých expresních výdejních míst Balíkovna. Plánujete jich mít přes 1500. Ambiciózní plán chtějí poštmistři zvládnout do Vánoc. Když mně Česká pošta naposledy slibovala do Vánoc, tak to bylo na Tři krále…