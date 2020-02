Německo má prvního premiéra, který se nechal zvolit hlasy AfD. V Durynsku porušili tabu, zní z Berlína

Měl to být den s poměrně jasným scénářem, na jehož konci by v sále zemského sněmu v Erfurtu stál u mikrofonu Bodo Ramelow z levicové strany Die Linke. Po dvou kolech, kdy by žádný z kandidátů nezískal absolutní většinu, by nakonec Ramelowovi postačila většina prostá. Poté by přísahal, že bude úřad premiéra vykonávat, jak nejlépe umí.

Ramelow byl premiérem od roku 2014. Jeho úřadování a schopnost vyjednávání oceňovali i političtí konkurenti. Po říjnových volbách ovšem jeho koalice složená z Die Linke, sociálních demokratů a Zelených nezískala parlamentní většinu. Tu nemělo ani žádné jiné uskupení stran. Po dlouhých vyjednáváních se Ramelow rozhodl vést menšinový kabinet, a ucházel se tedy o post premiéra.

Jenže v Erfurtu se evidentně hrálo podle jiného scénáře. Novým