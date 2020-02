Hřibův náměstek nečekaně zbrzdil miliardový tendr na zastávky. „Amatéři a děti,“ sepsul koaliční partnery

Rada Prahy v pondělí už podruhé odsunula klíčovou zakázku na pražský mobiliář. Náměstek primátora Petr Hlubuček se totiž překvapivě postavil proti dohodnuté variantě, aby se město o zastávky či odpadkové koše staralo samo. Koaliční partneři se podle něj chovají amatérsky. Odmítá, že by jednal na nátlak velkých reklamních firem, které o zakázku usilují.

Nyní má rada na stole dvě varianty – buď si město postaví zastávky samo, nebo je pro něj vyrobí externí firma. Ta by patnáct let inkasovala peníze z reklamy na zastávkách, celkově to může činit až několik miliard korun.

Městský mobiliář nyní spravuje společnost JCDecaux, které ale příští rok v srpnu končí po 27 letech smlouva, kterou předchozí vedení Prahy vypovědělo. Kontrakt stanovuje, že firma musí přístřešky na zastávkách odmontovat.

Na pondělním jednání se čekalo, že vedení Prahy rozhodne pro takzvanou variantu in-house, tedy že dá půl miliardy jedné ze svých firem a ta přístřešky vybuduje. Koncem loňského roku se totiž speciálně zřízená komise usnesla, že tuto variantu preferuje. Pro byli všichni přítomní členové komise, ve které měly zastoupení všechny koaliční i opoziční kluby.

O to bylo pro radní překvapivější, když náměstek Hlubuček (Spojené síly pro Prahu, Starostové a nezávislí) přímo při pondělním jednání