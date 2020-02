Technologický doping, nebo bouře ve sklenici vody? V „zázračných“ botách maratonci lámou rekordy

V polovině října zaběhl Keňan Eliud Kipchoge trasu dlouhou 42 kilometrů a 195 metrů jako první člověk pod dvě hodiny (1:59:40). K neoficiálnímu rekordu mu pomohlo mimo jiné jednačtyřicet elitních vodičů, doprovodné vozidlo s laserovou čárou, která určovala potřebné tempo – a také běžecké boty, ve kterých by pětatřicetiletý maratonec do oficiálního závodu už dnes nastoupit nemohl.

Eliud Kipchoge has just ran a full marathon (26.2 miles) in under 2 hours… 🐐🐐

That's an average of 100m every 17 seconds, 422 times in a row… 😲😲 pic.twitter.com/fDSSA1t5sb

