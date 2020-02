Praha 8 propustila úředníka, který si ze sklepa radnice udělal dílnu. Jeho jméno tají i zastupitelům

Když se na radnici Prahy 8 objevily ve sklepě čluny a karavan, vyvolalo to loni v prosinci na zastupitelstvu pozdvižení. Nyní v tichosti zmizely nejen všechny dopravní prostředky, ale i úředník, který je tam skladoval. Zjistil to opoziční zastupitel, když chtěl znát jeho totožnost.

Na fakt, že se v suterénu radnice objevily minimálně dva čluny, karavan a tři auta, upozornil před Vánoci opoziční zastupitel Tomáš Pavlů (Osmička sobě), který je i přes okno vyfotil.

Vozidla poté ze sklepa zmizela. „Vím, že to odvezli, ale nemám informace, kdy k tomu došlo, kde to skončilo ani komu to patřilo,“ řekl Deníku N Pavlů.