Studio N: Česká vláda jedná v zájmu Agrofertu. Zažaluje Evropskou komisi kvůli dotacím

A ještě jedno téma. Velká Británie minulý pátek oficiálně vystoupila z Evropské unie. Tamní noviny o tom informovaly různě. Třeba The Sun přišel s titulní stranou Our Time Has Come. Daily Express to hodnotil slovy Yes, We Did It. Naopak Guardian přišel s titulkou Small Island, který doplnil podtitulkem, že jde o největší hazard za poslední dobu. Jak to tedy je? Fakta přináší šéf zahraniční redakce Honza Kudláček.

