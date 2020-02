Božena Němcová by oslavila dvousté narozeniny. Je stále „naší paní“?

Všichni známe její Babičku (1855), ale kdo z vás, zejména mladších třiceti let, ji doopravdy četl? Bylo by ovšem příliš omezující vnímat Němcovou pouze jako autorku Babičky. Výrazně také ovlivnila tradici české pohádky (možná to byla právě ona, kdo se zasadil o to, že české pohádky vydávané knižně jsou téměř všechny vlídné a dobře skončí), významné byly její spisy na poli národopisu, jedinečným dokumentem a dnes možná i nejmodernějším autorčiným dílem je její obsáhlá korespondence, nově vydaná Nakladatelstvím Lidové noviny v letech 2003–2007.

O dnešní pohled na Boženu Němcovou jsme požádali historičku a spolueditorku zmíněné souborně vydané korespondence doc. Magdalénu Pokornou.

Každá doba si z Boženy Němcové vybrala to, co potřebovala. Za socialismu bylo třeba zdůrazňovat její bídu v kontrastu s bohatou vrchností. Jak byl pohled na tuto autorku přehodnocován v posledních třiceti letech?

Poznávání světa Boženy Němcové bezesporu ovlivnilo a prohloubilo vydání čtyřsvazkového korpusu její korespondence. Umožnilo nahlédnout do jejího tvůrčího procesu, do jejích ambicí a snů i do její reflexe vlastní tvorby. Němcová byla v písemné komunikaci mimořádně talentovaná, uměla přesvědčovat, pobízet… Je to i průhled do jejích osobních a rodinných vztahů. Mimořádně cenná je korespondence s jejím manželem Josefem, ale i ta se synem Karlem, jemuž píše jako velmi starostlivá matka. Stará se na dálku nejen o jeho zdraví a hygienu, ale i o jeho duševní rozvoj, aby nezakrněl a vyvíjel se. Aby se stal takovým mužem, jakého z něj chtěla mít. V tomto ohledu dokázala i trochu citově vydírat, když