Senátor Valenta: V politice je rozhodování moc demokratické, jsem zvyklý poslouchat jen sebe

Letos vám končí senátorský mandát. Kvůli tomu, jestli máte pokračovat, jste si nechal zpracovat i volby nanečisto. Půjdete do toho tedy znovu?

Průzkumů jsem si udělal víc, a to i ty klasické o tom, jaká je na Slovácku nálada. Dneska jsem nakloněný tomu, že budu pokračovat. Na té váze ano, nebo ne převládá, že chci jít do další kandidatury.

I ty průzkumy ukázaly, že oblíbenost či znalost práce či mojí osoby je vysoce srovnatelná s ostatními, kteří chtějí kandidovat. V některých aspektech je převyšuje. Oslovují mě lidé a říkají mi, abych do toho zase šel a nepřenechal to ostatním.

U nás senátní volby moc populární nejsou. Co jste vy osobně během svého mandátu udělal pro to, aby se lidé o práci Senátu více zajímali?

Možná jsem unikátní v tom, že každé dva tři měsíce vydávám Senátorské listy a posílám je do každé domácnosti na Slovácku. Vím, že si to nemůže dovolit každý senátor, hradím si to z vlastních peněz. A tam lidé vidí, co se v Senátu stalo, udělalo, u čeho jsem byl.

Myslím, že poslední rok se Senát hodně zviditelnil, a to i zásluhou Jardy Kubery. To byl chlap, který to uměl říct jednoduše a přímo. A navíc dneska Senát vrací spoustu hloupostí, které přijdou ze Sněmovny.

Prezident Miloš Zeman by vás ale rád nechal vyhladovět a říká, že co přijde ze Senátu, je od ďábla.

Pan prezident má zajímavé bonmoty. Tohle je jeden z nich.

Ale má zcela jiný dosah než vaše senátorské noviny, které se soustředí jen na region.

To musí Senát ukázat sám. Za současné konstelace