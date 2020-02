Lidé s postižením ve Vejprtech nežijí důstojně, říkají po požáru organizace. Jsou tu šťastní, oponuje starostka

Zatímco ve Vejprtech pokračují opravy domova Kavkaz, kde před více než dvěma týdny při požáru zahynulo osm klientů, rozběhl se spor o to, zda se mají lidé s postižením do budovy vracet. Klienti ve Vejprtech nežijí důstojně, raději je integrujte do běžného života, vyzývají po požáru organizace.

Samotnou existenci ústavů pro lidi s mentálním postižením totiž už léta kritizují odborníci a neziskové organizace. Klienti tam často nemají soukromí a nedokážou být samostatní, proto by měli z ústavů odcházet do chráněného bydlení a integrovat se do běžné společnosti. Sdružení profesionálních poskytovatelů sociálních služeb Jednota pro deinstitucionalizaci zřizovatele vyzvalo, aby opravy domova Kavkaz využil jako šanci, jak lidi s postižením více integrovat do běžného života. Na to ale podle města nejsou peníze.

„V plánech zřizovatele zcela postrádáme využití prostředků na zajištění důstojného života lidí s postižením. Plán vrátit klienty do – byť zrekonstruované – budovy, která ale nikdy nesplňovala aspekt důstojného bydlení, v němž by bylo možno nabídnout klientům opravdu individuální služby, považujeme za velmi nešťastný,“ sdělila Petra Kačírková, ředitelka české pobočky organizace Lumos, která se zabývá výzkumy institucionální péče v Česku.

„Představa, že bez velkých ústavů se stát nebude schopen o všechny lidi s postižením postarat, je ve společnosti hluboce zakořeněná a vychází z padesátileté segregace lidí s postižením,“ dodala předsedkyně Jednoty Terezie Hradilková.

Jenže starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) i ředitel Městských sociálních služeb Viktor Koláček říkají, že už teď dělají, co mohou a na co seženou peníze.

„Na opravy jsme