Ohromilo nás, co už pravěcí lidé uměli. Našli jsme nejstarší dřevěnou konstrukci na světě, říká archeolog o nálezu studny

Při záchranném výzkumu pod chystanou dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji odhalili archeologové unikátní nález: nevelkou dřevěnou studnu, která se ukázala být nejstarší dochovanou dřevěnou konstrukcí na světě. Výzkumy ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem. Podrobnosti pro Deník N vysvětluje ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.

Jak jste přišli na to, že je objevená studna úplně nejstarší dřevěnou stavbou na světě?

Podařilo se nám ji dendrochronologicky datovat a dubová křivka (letokruhy, pozn. red.) ukázala, že tato ostrovská studna je nejstarší dřevěnou studnou nejen u nás a v Evropě, ale že jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci na světě. Skutečně zatím starší konstrukci tohoto typu nemáme. Datovaná je do let 5256–5255 před naším letopočtem.

Tehdy tedy byly pokácené stromy, z nichž je studna vybudovaná.

Ano, je důležité říct, že je to nejstarší opracované dřevo do konstrukce. Někdo by mohl namítnout, že již známe fosilní kmeny staré deset až jedenáct tisíc let. Ano, o tom dřevu ale nevíme, zda s ním člověk vůbec pracoval. Tady naopak máme jasný důkaz, že to bylo zpracováno. Navíc ještě takovou velice zvláštní a pro nás neobvyklou technikou.

Co to znamená?

Každý z kůlů má na dvě strany drážku, do níž byla vsazována opracovaná prkna. To je technika, se kterou archeologové pro neolit vůbec nepočítali. Počítalo se s ní až od doby bronzové. Takže to je další důležitá senzace: