Fiasko. Demokraté nedokázali sečíst výsledky svých prvních voleb. Za vítěze hlasování, kterého se neúčastnil, je považován Trump

Měl to být důležitý výkop sezony primárek, které mají rozhodnout o soupeři Donalda Trumpa pro podzimní souboj o Bílý dům. Kvůli selhání sčítací aplikace si ale demokraté musí na výsledky hlasování z prvního státu ještě počkat. K radosti prezidenta Trumpa.

„Jsem si jistý, že výsledky jednou oznámí,“ vtipkoval na setkání se svými voliči v Iowě Bernie Sanders. Senátor za stát Vermont měl podle průzkumů pondělní volby vyhrát a mnohem raději by rychle ohlásil svůj triumf, poděkoval voličům a letěl do New Hampshire, který čekají primárky už za týden.

To ale nemůže, protože výsledky oproti očekáváním zatím nikdo nezná. Výsledky jednoduše zatím nejsou. Kandidáti se tak snaží o nemožné: vykreslit svůj zatím neznámý výsledek jako úspěch.

Pete Buttigieg se dokonce prohlásil za vítěze. „Jaká to noc!“ řekl svým jásajícím příznivcům. „Podle všech náznaků jdeme do New Hampshire jako vítězové,“ dodal.

Americká média mezitím mluví o totálním fiasku Demokratické strany.

Zranitelná aplikace

Buttigieg vycházel z informací, které dostal ze samotných stranických shromáždění od lidí, kteří měli na starosti získávání hlasů pro něj.

Na vyhlašování ale ještě bylo brzo. Oficiální data v tu chvíli stále neexistovala.

Za zpoždění může aplikace, kterou demokraté v Iowě použili a která nezvládla nápor. Některé obvody ji dokonce