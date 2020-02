Moje místo není ve Sněmovně. Nejsem tu od toho, abych připravoval zákony, říká poslanec a pekař Bláha

Poslanec Jiří Bláha (za ANO), známý liberecký pekař a cukrář, se chce časem vrátit k podnikání. Mandátu se však nevzdá hned, ale až bude mít hotovou rozdělanou práci – nyní se angažuje zejména kolem zákona o exekucích. Náplň práce ve Sněmovně ho zklamala. „Nepotřebuju předkládat zákony. Co se tu děje, je jenom hon na zákony. Je to nesmysl,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Před nedávnem jste řekl deníku Právo, že jste ve Sněmovně nespokojený a zvažujete odchod z poslaneckých lavic. Už jste se rozhodl?

Neznamená to, že to zítra zapíchnu. Spíš zvažuji, jestli má větší význam tady zůstávat, nebo nám všem pomoci na úplně jiném místě. Dříve jsem jenom podnikal, možná jsem tak byl schopen vrátit společnosti víc než tady.

Vy se tedy stále rozmýšlíte?

Nerozmýšlím. Vím, že moje místo není tady. Ale mám rozdělanou hromadu práce a teď je otevřený jeden z nejdůležitějších bodů, tedy exekuce. Ovlivňují nejen běžné lidi, ale i chování firem a mají neuvěřitelný dopad na naše hospodářství. Jsou to věci, které běžný smrtelník neví a není schopen je spojovat, protože mu utíkají souvislosti. Právě spojování a dávání souvislostí dohromady je jeden z důvodů, proč vidím cestu ve Sněmovně jako špatnou. Většina poslanců jsou specialisté na něco. Když jste v životě dělala jenom něco, věci se vám špatně spojují.

Když to tedy promýšlíte v souvislostech, proč ve Sněmovně nezůstanete?

Je hrozně těžké přesvědčit ostatní. Jsou to dvě stovky specialistů, kteří žijí jenom ve svých bublinách. Ale není to jejich chyba. Je to chyba celého systému, jak máme udělané volby do zákonodárných orgánů. Oni se třeba snaží, ale zkušenosti nebo přehled nebo umění spojovat nezískáte mávnutím kouzelného proutku.

Ale přece lídr hnutí ANO Andrej Babiš je podnikatel. On tyhle vlastnosti nemá?

Má, ale je na to sám.

Proč tedy nechcete dělat práci poslance, když jste jiný?

Já nejsem typický politik, který by chtěl smlouvat a handlovat. Neumím to. Ve finále, když vím, že modrá je modrá, obtěžuje mě se neustále dohadovat, že modrá je zelená. Zdržuje mě to. Daleko více bych byl schopen dát v podnikání.

Jiří Bláha (58) Pekař a cukrář byl zvolený na kandidátce hnutí ANO do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Sám nebyl nikdy členem hnutí. Ačkoli je vyučený autoklempíř, v roce 1989 začal vypomáhat v pekárně a postupem času začal péct kremrole v paneláku. Nakonec si založil s manželkou v domě dílnu na cukroví a od roku 2002 spoluvlastní a ovládá společnost Pekařství a cukrářství Jiří Bláha.

Projektů mám víc. Chci začít ovlivňovat i malé děti, aby přišly na to, co je řemeslo. Ale tady na to nemám čas. Zjistil jsem, že jsem tady dva roky nechal úplně všechno. Například jsem čtyři roky neměl dovolenou, protože jsem se věnoval i přípravám na kampaň. I přes léto jsem pracoval na projektech, které jsem pak vložil tady do Sněmovny a se kterými se snažím se změnit, jak je to tu nastavené.

Ale když jsem hledala zákony, které jste předložil, žádný vlastní tam nemáte.

Nepotřebuju předkládat zákony. Co se tu děje, je jenom hon na zákony. Je to