Češka, která vtiskla duši interiérům filmu Králíček Jojo: Pro moji práci někdy chybí kolonka

Jak jste na zprávu, že jste nominovaná na Oscara, reagovala?

Samozřejmě to byl pro mě šok. Dozvěděla jsem se to v bývalém klášteře v Doksanech, kde jsem zařizovala dekoraci, ve které se mělo za tři dny natáčet, byla to zrovna fáze chaosu a velkých příprav. Šla jsem se ven projít, abych si ten okamžik užila sama. A pak jsem se musela zase hodně rychle vrátit k práci, takže jsem na to neměla ani moc čas myslet. Tu informaci jsem přijala a zavolala svým nejbližším, ale teď se jí nijak nevěnuju ani nic nedomýšlím.

Může vám nominace na Oscara, potažmo vítězství, přinést další pracovní příležitosti?

To vůbec nevím. Může to všechno taky splasknout jako bublina, což je samozřejmě v pořádku. Ale co bych si moc přála, je, aby to do Čech přivedlo další projekty jako Králíček Jojo a přineslo další hezké pracovní příležitosti pro tuzemské filmové řemeslníky. Máme tu dlouhou tradici filmových řemesel a na Barrandově je v oborech, jako jsou lidé od stavby, rekvizitáři, kostyméři, patinéři a další, spousta zdatných a šikovných lidí, kteří tu práci dělají skvěle a navíc ji mají opravdu rádi. Mám za sebou řadu zahraničních projektů, jejichž tvůrci byli nadšení, co tu jsme schopni vyprodukovat.

Vaše profese set dekoratérky není úplně známá. Co obnáší?

Set dekoratér je pravá ruka filmového architekta. Připravuje pro něj a pro další tvůrce filmu všechny podklady k vybavení jednotlivých dekorací a scén, interiérů i exteriérů. Pomáhá vytvářet určitý svět pro příběh a dokresluje psychologii postav, o nichž se divák skrze dekorace dozvídá víc než jen z děje. Výtvarné řešení prostředí se týká věcí, od koberců, závěsů nebo tapet až třeba po to, kde bude jaké množství knih. Zahrnuje to i výrobu nábytku a světel či mnoho úprav technického rázu – musím třeba s lidmi od stavby řešit, kde v kuchyni poteče voda, kde bude skutečně funkční kohoutek.

Jak jste vytvářela svět Králíčka Jojo, který se odehrává na německém maloměstě ke konci druhé světové války?

Jojo pro mě je už asi čtvrtý válečný film. Tvůrci, kteří se věnují tomuhle období, většinou jdou dogmaticky po dostupných reáliích a pedantsky se jich drží, dodržují věci jako barevnost interiérů nebo sílu patin. Scenárista a režisér Taika Waititi a architekt Ra Vincent ale od začátku