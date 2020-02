Notes: Úplatek pro ministra, Lustigův vnuk Svět a zas někdy na shledanou, Británie

Dnešní odpoledne rozvířila kauza, o které ještě pár dní zřejmě uslyšíme. Bezpečnostní informační služba Deníku N potvrdila, že se na ni obrátil bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) s tím, že mu byl nabídnut úplatek. Jak upozornily Seznam Zprávy, Kremlík tvrdí, že úplatek ve výši 1,5 milionu korun mu nabídl bývalý spolupracovník a advokát Martin Janoušek. Úplatek měl souviset se zakázkou na dozor nad mýtným systémem. Jenže Kremlík údajný úplatek neoznámil policii, a hrozí mu tak až tři roky vězení a případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, popisuje Lukáš Prchal.

Až se vás jednou budou potomci ptát, co jste dělali, když Británie odešla z Evropy, najděte si tento Notes a budete mít jasno. My měli na všech důležitých místech své zpravodaje, a tak Ivan Kytka v Londýně popisoval, jak chutná brexit zapíjený francouzským vínem, Honza Kudláček v Edinburghu se zase ptal tamních Čechů a zjistil, že na brexit reagují žádostí o britské občanství, a z Bruselu Filipovi Titlbachovi do podcastu Studia N volala i zpravodajka Markéta Boubínová.

Honza Moláček objevil silný příběh vnuka spisovatele Arnošta Lustiga, který má nevídané jméno Svět Lustig. Místy znepokojující rozhovor Kvůli barvě pleti mě občas neobslouží v prázdné restauraci mu poskytl Svět Lustig, který je synem Lustigovy dcery Evy a jejího manžela Vijaye Raghavana, po němž je poloviční Ind. Kdybyste si chtěli rozhovor poslechnout, oba muži spolu natočili ještě podcast.

Kolega Moláček si po rozhovoru střihl ještě svoji neméně oblíbenou disciplínu, kterou je komentář. V něm se zamýšlí nad tím, jestli je ve veřejné debatě přípustná věcná diskuse o čemkoliv, nebo existují věci, o kterých diskutovat nelze. A to v kontextu zjištění investigativního reportéra Lukáše Prchala, že velká knihkupectví nabízejí knihu pravomocně odsouzeného (mimo jiné i za ni) antisemity Adama B. Bartoše.

„Dělat, že takové názory neexistují, by samozřejmě chyba byla, o tom není sporu, je naopak třeba na ně upozorňovat. Stejná, ne-li větší chyba by ale byla ochota přistoupit na diskusi o nich,“ myslí si Jan Moláček a na dalších řádcích vysvětluje, Proč nediskutovat s rasisty, antisemity a xenofoby.

Vladimir Putin už neví, co by tak ještě mohl ovládnout, a k dokonalosti mu chybí už jen patřičný titul. A tak jeden z členů komise pro změnu ruské ústavy vyslovil to, co už mnozí dlouho nosili v hlavě: Putin by mohl být jmenován doživotním vrchním vládcem. Petra Procházková popisuje, jak v Rusku hledají novou funkci pro Putina. Pár návrhů bychom měli, probereme je s Petrou.

A jedna dobrá story na konec. Kolegyně Bára Janáková jednoho dne objevila zajímavý příběh vietnamského obchodníka, který našel přes sedmnáct tisíc korun a čestně je vrátil. Zajela jsem tedy za Nguyen Van Phúem do jeho pardubického obchůdku uprostřed místního sídliště a o tom, jak peníze našel, komu patřily a proč za ně odmítl nálezné, s ním pohovořila. Výsledkem je příběh poctivého člověka, který z vděčnosti za to, že mu Česko poskytlo druhý domov, pomáhá českým postiženým dětem.

Lidová tvořivost nezná mezí a ta na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa už vůbec ne. Prezident to myslel dobře, když chtěl po Super Bowlu poblahopřát vítěznému týmu Kansas City Chiefs a ocenil skvělý stát Kansas. Akorát už asi zapomněl, co ho na základní škole v zeměpisu učili, tedy že Kansas City je ve vedlejším státě Missouri, a Chiefs jsou tedy missourský tým.

Tak hezký únor! Je nejkratší v roce, takže brzy skončí a po něm už je březen, tedy jaro.