Režisér Drábek a hudební skladatel Král, dva muži v jednom kotli, co si vystačí sami

Kdo z vás dvou je na tom teď mezi generálkou a premiérou psychicky lépe?

Král: Já. Nikdy jsem tohle neprožíval. Necítím nervozitu…

Drábek: Tohle představení je ale v něčem jiné…

Král: To je pravda, je to muzikál. Takže napětí trochu samozřejmě cítím, ale i tak je to jako obvykle. Odevzdám nahrávku… Samozřejmě chci, aby to bylo pěkné, ale David tráví pak ten čas před premiérou na záchodě. Ne já.

Drábek: Už právě taky moc ne.

Král: Poznáte to tak, že je online na Facebooku. Jak je na Facebooku, znamená to, že je na záchodě.

Tak to jste pořád na záchodě, Davide.

Drábek: Je to tak. Možná jsem za tu dobu vyseděl i nějaké zlaté vejce. Už jsem možná tak bohatý, že bych nemusel dělat vůbec nic.

Král: On to strašně prožívá.

Drábek: Ale víte, člověk časem zlenivěl. Když jsme začínali v Olomouci, býval jsem velmi temperamentní. Tehdy jsme hrávali v různých klubech, a já jsem dokonce během představení lítal vedle do baru, aby nedělali bordel, takže tím jsem nakonec to představení rušil nejvíc ze všech. Všechno jsem to hodně prožíval. Martičko! Můžeme trošičku tišičko? Děkuju!

Král: Hele, už režíruje i hospodu.

Tišičko…

Drábek: Ano, už vyrábím i nová slova. Ale když si vezmu ty předchozí zkoušky Elefantazie, celé jsem je proběhal jako zamlada! A to běhám po hledišti, máchám rukama, zároveň za mnou chodí všichni se vším. Od krejzlíku na kostýmu po každý port. Uvědomuju si, jak je tohle skutečně náročné, což bych dříve nezdůrazňoval. A taky si uvědomuju, proč ze mě v jednu dobu málem byl Joseph Merrick (znetvořený muž, který žil v druhé polovině 19. století, pocházel z Londýna a stal se předlohou filmu Davida Lynche Sloní muž. Nyní je hlavní postavou Elefantazie v pražském ABC, pozn. red.). Tehdy už toho na mě bylo moc a sesypal jsem se z totálního vyčerpání. Darek je ale větší hrdina. Já po zkoušce jedu do Dobřichovic, on – jak může – do Olomouce, kde má rodinu, kdežto já mám doma kocoura, zalehnu a naliju si víno. V tomhle má Darek můj obdiv. Jinak se přiznám, že téma Elefantazie je pro mě zásadní.

Proč?

Drábek: Je to poměrně dlouho chystané. Libreto jsem napsal v roce 2016 po svém šíleném kolapsu. Bylo to moje zmrtvýchvstání, první text, který jsem po velkém pádu napsal.

To bylo tedy vyhoření.

Drábek: Ano, dvakrát jsem se