Jednodenní volby v pátek by mohly ohrozit bezpečnost dětí. Dejte žákům volno, nabízí školám vnitro

Návrh na zavedení jednodenních voleb, s nímž přišlo ministerstvo vnitra, s sebou přinesl problém. Podle představ resortu by se mělo hlasovat v pátek od 7 do 21 hodin, jenže řada volebních místností se nachází v základních nebo středních školách, a volby by tak kolidovaly s výukou.

Po tragickém incidentu na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou, kde před šesti lety psychicky nemocná žena pobodala několik žáků a policistu, se ve školách zpřísnila bezpečnostní opatření a dospělí – vyjma zaměstnanců – se do nich obvykle nedostanou. Pokud by se ale volilo v pátek, školy by se musely otevřít stovkám voličů, a bezpečnost dětí by tak mohla být ohrožena.

Tím argumentovalo v připomínkovém řízení ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). „Není jasné, jak bude zajištěno, aby výuka nebyla narušena, když se v prostorách školy budou po celý den pohybovat voliči. Nejenže tím bude narušena výuka, ale bude se jednat i o určité bezpečnostní riziko. Upozorňujeme na to, že do škol je zakázán vstup dokonce rodičům žáků a studentů,“ napsalo MPSV k původnímu návrhu jednodenních voleb.

Vnitro se tímto možným problémem ve svém návrhu původně vůbec nezbývalo. Nově ale přišlo se změnou školského zákona, která má situaci řešit. „Pokud jde o školní vyučování, stanovuje se novelou školského zákona možnost pro ředitele školy vyhlásit pro žáky volný den v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného průběhu hlasování; je tedy možné, aby škola v den voleb zorganizovala školní vyučování mimo budovu školy (školní výlet, exkurze, divadelní či filmové představení), a tím zmírnila dopady školního volna na rodiče zejména mladších dětí,“ píše ministerstvo vnitra.

Do návrhu školského zákona tedy chce přidat větu, která dává ředitelům možnost na den voleb vyhlásit volno. „Jestliže je v budově školy umístěna volební místnost podle zákona o správě voleb, může ředitel školy vyhlásit pro žáky volný den v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného průběhu hlasování,“ stojí v novele školského zákona. Už nyní mohou ředitelé vyhlásit až pět dnů ředitelského volna.

Pokud by se ovšem výuka pouze zrušila a nijak nenahrazovala, mohlo by toto opatření dopadnout na