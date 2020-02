Koronavirus odhaluje křehkost i sílu globalizace

Komentář Jiřího Pehe: Epidemie koronaviru, která vypukla v Číně a šíří se do zbytku světa, nasvěcuje z nových úhlů proces globalizace. Na jedné straně se zdá, že ji ohrožuje, protože už ochromila cestování mezi Čínou a zbytkem světa. A státy, které se cítí virem ohroženy, zavádějí i další restriktivní opatření. Na straně druhé ukazuje, jak silně je svět dnes komunikačně i jinak propojen. A je zřejmé, že vypořádat se s ní bude možné jen s pomocí koordinovaného mezinárodního úsilí.

Dopadů epidemie, které zdánlivě ohrožují globalizaci, je mnoho. Jedním z prvních bylo rozhodnutí čínských úřadů uzavřít celou jednu část Číny. Desítkám milionů lidí provincie Chu-pej už zakázaly cestovat mimo její hranice, obyvatelům zbytku Číny i cizincům pro změnu zapověděly cesty do ní.

Prozatím nejviditelnějším efektem epidemie, co se vlivu na globalizaci týká, jsou restrikce a omezení, které se staví do cesty globálnímu proudění lidí i zboží. První obětí se stala letecká doprava, která může nepochybně významně přispět k šíření viru v globálním měřítku. Celá řada leteckých společností a států tak z preventivních důvodů zastavila či omezila lety do Číny i z Číny (Česko k zákazu rozhodnutím vlády přistupuje od nadcházející neděle).

Epidemie už také vedla k celé řadě administrativních omezení, která mají ztížit mezinárodní cestování. Některé země, včetně České republiky, tak zastavily vydávání víz čínským občanům. To bude mít značné dopady nejen na mezinárodní turistiku, ale také cestování za prací nebo studijní pobyty. Pro některé země nebo konkrétní turistické destinace jsou dnes přitom turisté z Číny významným zdrojem příjmů. Zejména na amerických univerzitách studují statisíce čínských studentů, jiné mají dokonce pobočky v samotné Číně.

Globální rozpojování

V západních médiích se už také začínají objevovat zprávy i varovné úvahy o