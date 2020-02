„Wuchanský koronavire a komunistická strano, nechte nás na pokoji!“ Hongkong zavírá pozemní hranici s Čínou

Na sobě mikinu s Batmanem, brýle s kulatými obroučkami a modrou roušku až na kořen nosu; v rukou papír s dvojjazyčným, čínsko-anglickým nápisem. „Zachraňte Hongkong,“ stojí tam v překladu do češtiny. „Zakažte (vstup) všem cestujícím z Číny.“

Prý je mu deset let a přišel o vlastní vůli, protože to pokládal za správné. „Rodiče o tom vědí a nevadí jim to. A mně zas nevadí, když mě zatknou – s tím se tak nějak počítá, když se postavíte za svobodu,“ vysvětlil reportérovi hongkongského rozhlasu RTHK.

„Vyžeňte je do Číny!“

O tom, jestli chlapec v kulatých brýlích skutečně demonstroval za svobodu, by se dalo dlouze polemizovat. Jisté je, že do známého nákupního centra IFC v hongkongském přístavu nedorazil sám. Kromě něj se tam sešli i další lidé, všichni s rouškami na tvářích.

„Zavřete hranice, zabraňte šíření epidemie,“ hlásaly černé znaky a červená latinka na transparentu, který demonstranti v pondělí v poledne rozvinuli na zemi. Jeden z přítomných si před obličejem držel vlajku Čínské lidové republiky – přesněji její „satirickou“ úpravu, s níž minulý týden přišel dánský deník Jyllands-Posten. Pětici žlutých hvězd na rudém podkladě (jednu velkou představitelku Komunistické strany Číny a čtveřici menších jako čtyři třídy, které stranu poslouchají) nahradilo 4+1 žlutých koronavirů.

Čínská vláda dánské novináře žádala, aby se za „urážlivou a necitlivou“ karikaturu „veřejně omluvili čínskému lidu“. Dánové odmítli. Nemohou se prý omlouvat za něco, co nepokládají za špatné – tím spíš, že „naprosto nemají v úmyslu ponižovat nebo se vysmívat“ a celá věc je „kulturní nedorozumění“.

O jistou formu „kulturního nedorozumění“ šlo i demonstrantům v IFC, a nijak se tím netajili. „Zavřete hranice, řekněte Ne Číně!“ skandovali. „Zachraňte životy, zachraňte Hongkong,“ stálo na jedné z jejich cedulí. Jiné tak smířlivé nebyly: „Wuchanský koronavire a Komunistická strano Číny, nechte nás na pokoji!“

Protesters at busy IFC mall in Central are staging a protest in support of medical workers on strike. “Close the border to stop the virus is the only way out”, they chant #HongKong #nCov2019 #WuhanCoronavirus #WuhanVirus pic.twitter.com/CcClmNMvqM — Damon Pang (@damon_pang) February 3, 2020

Asi nejvýmluvnější byl nápis přímo pod „koronavirovou“ vlajkou: „HNED TEĎ vyžeňte všechny přenašeče viru zpátky do Číny!“ Čínský nápis namísto neutrálního jména Čung-kuo (中国, Čína) uvádí archaismus Č‘-na (支那). Ten kdysi po buddhistických svitcích používali Japonci a ještě za čínsko-japonské války získal v očích Číňanů velmi hanlivý nádech, který přetrvává dodnes.

Autor nápisu svůj záměr pro jistotu zdůraznil i v angličtině na druhém řádku: „Send All Virus Carriers back to Chi-NA NOW!!!“ Sice použil mírnější slovo „send“, poslat, zato „Chi-NA“ jasně odkazuje na zkratku, kterou si poslední dobou oblíbili mnozí odpůrci Čínské lidové republiky v Hongkongu. CHINAZI neboli nacistická Čína.

Dánové zdaleka nejsou první, kdo si pohrál s vlajkou ČLR. Někteří protestující v Hongkongu už loni používali rudou vlajku, kde žluté hvězdy tvoří hákový kříž s rameny proťatými na ústřední hvězdě, případně symbolu kladiva a srpu – Komunistické straně Číny.

A group of protesters announced yesterday that they would drop the "Chinazi" term & the use of swastikas in their criticism of China. But this being a leaderless movement, whether protesters at large will heed that decision is another matter. https://t.co/hsaBVMEFXC — Mary Hui (@maryhui) September 26, 2019

Číňany neobsluhujeme

Těžko popírat, že dnešní režim v Čínské lidové republice má s někdejším nacistickým v třetí říši leccos společného; hongkongský demonstrant není první a jistě ani poslední, kdo na to poukázal.

Jenže zároveň ten transparent vcelku vystihuje protičínské nálady, které se frustrovaným Hongkongem šíří už dlouho, ale nebezpečná epidemie koronaviru 2019-nCoV je teď o to víc vynesla na povrch. Nálady, které dokážou být srovnatelně šovinistické jako ty, které mnozí Hongkonžané vyčítají pevninské Číně.

Zdaleka to přitom není jenom případ Hongkongu. Napříč světem přibývá obchodů a restaurací, kterým na dveřím visí nápis, že čínské zákazníky neobslouží, protože koronavirus, pardon. Komentátoři na sociálních sítích se předhánějí v tom, kdo předvede sžíravější variaci na žert „Číňané snědí všechno, co má čtyři nohy, tedy kromě stolu – a všechno, co létá, kromě letadla“. (Přitom už v roce 2006 skoro tři čtvrtiny dotázaných Číňanů uvedly, že v posledním roce nesnědli ani kousek masa z divoce žijícího zvířete.) A vtipkování o čínské kuchyni je ještě ten lepší případ – jiní lidé si rádi zažertují o tom, že Číňany přece epidemie nemusí pálit, vždyť jich je až ouvej.

“We face severe discrimination at the best of times, and it’s pretty obvious that if my son caught something at the hospital, people would start grousing about ‘those Korean-Chinese.’ There were false rumors going around during SARS, and it’s the same now"https://t.co/Rioj2sb8w0 — Klaus (@Kakapolka) January 29, 2020

Proč stávkují lékaři?

Nicméně zpátky do Hongkongu. Demonstranti v IFC provolávali i jiný slogan, kde se bez narážek na „nacistickou Čínu“ už obešli: „Podpořte stávkující zdravotníky!“ Zároveň s poměrně malou demonstrací v IFC se totiž v poledne odehrával mnohem větší – a hlavně mnohem zásadnější – protest. Stovky hongkongských lékařů, ošetřovatelů a dalších pracovníků ve zdravotnictví kvůli epidemii 2019-nCoV zahájily bezprecedentní stávku.

Došla jim totiž trpělivost s vládou, která podle jejich názoru nedělá dost pro to, aby tváří v tvář hrozbě ochránila zdraví veřejnosti, a místo toho upřednostňuje vlastní prospěch a zájmy ústřední vlády v Pekingu. Došla jim trpělivost tím spíš, že virus se o politikou vytyčené mantinely nezajímá a překračuje je zcela lhostejně, zato zběsile rychle.

Jsou to přitom právě zdravotníci, kdo v boji s virem stojí v první linii a kdo si z něj odnáší i nejvíc šrámů. Hongkongští lékaři to na vlastní kůži zažili už během nezvládnuté epidemie SARS, a ta zkušenost je hodně bolela. Poslední, co si teď přejí, je, aby se opakovala. Zprávy typu, že v případě epidemie budou zdravotní sestry k ošetřování nemocných losované a pak zamíří do čtyřicetidenní karantény, která zasáhne do jejich dovolené, jim na klidu moc nepřidávají.

Hongkong má zatím jen 15 potvrzených případů nákazy a žádnou oběť na životě, ale kde je psáno, že se to nezmění? Tím spíš, že do Hongkongu každý den přicestuje mnoho Číňanů z Ta-lu, pevninské Číny. Pravda, je jich čím dál méně, kvůli epidemii 2019-nCoV a následným opatřením ze strany hongkongské správy jako zákaz vstupu pro Chupejany (provincie Chu-pej je epicentrem epidemie) nebo omezení vlakové a letecké dopravy. Ale pořád jsou jich tisíce – jen v neděli to bylo 11 715 lidí.

Stávkující lékaři jsou přesvědčení, že nynější opatření nestačí. A už před několika dny formulovali prostřednictvím nově založeného sdružení svůj požadavek: hranice s pevninskou Čínou se musí kompletně uzavřít. Na své straně mají i některé vědce včetně předního mikrobiologa Jüan Kuo-junga (Yuen Kwok-yunga) z Hongkongské univerzity, jehož tým už na nový koronavirus vyvinul vakcínu a teď testuje její účinnost a možné použití. Jüan o víkendu poukázal na případ jednoho z patnácti nakažených lidí a zdůraznil, že tento pacient ani nikdo z jeho rodiny na čínskou pevninu vůbec nevycestoval.

Hongkong jako další Wu-chan

Vždycky je namístě obezřetnost, neboť „každý lže“, slovy doktora House z oblíbeného seriálu. A sám Jüan také souhlasil s ministryní zdravotnicví Sophií Chanovou, že kdokoli lže o svých cestách nebo zdravotním stavu, má být potrestán. Zároveň však varoval, že jestli pacient mluví pravdu, znamenalo by to lokální přenos viru, tedy nesrovnatelně větší nebezpečí než „import“ z pevninské Číny. „Z Hongkongu by mohl být další Wu-chan,“ cituje profesora Jüana rozhlas RTHK.

Vláda v čele se správkyní Carrie Lamovou hranice zavřít odmítala – prý by to bylo diskriminační a nadbytečné. To proto dnes stovky zdravotníků stávkovaly a hrozily, že jestli jim úřady do šesté večerní nevyjdou vstříc, budou ve stávce pokračovat zítra a rovnou v počtu 6000.

Hongkong si ochromené nemocnice nemůže dovolit. Carrie Lamová nakonec zvolila kompromisní řešení: vyhlásila, že počínaje úterní půlnocí bude uzavřena celá pozemní hranice s čínskou pevninou. Výjimkou bude vstupní Šenčenský přístav a velký most do Macaa a pevninského města Ču-chaj. Letiště zůstane otevřené, ale mezi Hongkongem a pevninou přestanou jezdit trajekty.

V žádném případě to nemá nic společného s lékařskou stávkou, prohlásila Lamová, protože ti, kdo tlačí na vládu „extrémní akcí“, nemají šanci uspět. Naopak: nová opatření jsou zcela v souladu s dlouhodobou strategií vlády.

K níž podle správkyně patří i to, že neprodyšně uzavřít hranici je nemožné. Co by si pak počali lidé, kteří ji právoplatně potřebují překračovat? Třeba proto, že bydlí na jedné straně hranice, a pracují na té druhé.

Známý čínský karikaturista a kritik KS Číny Badiucao zesměšňuje protičínské výlevy na sociálních sítích:

„Ahoj, vy všichni rasisti na Twitteru. Tyhle kresby vytvořily vaše pitomé mozky. A ano, my Číňani vám všem trapákům už jdeme po krku, my a tenhle očima šířený, netopýry poháněný koronavirus proměněný na biologickou zbraň“:

