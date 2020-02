Vietnamský prodavač našel na pultu zapomenutých 17 tisíc. Vrátil je a nálezné věnuje nemocným dětem

Když jednou večer našel na pultu obyčejnou bílou obálku, pomyslel si šestatřicetiletý Nguyen Van Phú, že tam po někom zůstala, a vyhodil ji do koše. Po chvíli mu to nedalo, z koše ji vytáhl a podíval se dovnitř. Bylo tam 17 400 korun.

Vstává každé ráno v šest a o půl hodiny později už odemyká dveře své večerky v ulici Ke Kamenci v Pardubicích, uprostřed typického činžákového sídliště z 50. let. Zůstane tam do půl deváté večer a tohle opakuje každý den, soboty, neděle ani svátky nevyjímaje. Každý den obslouží mezi padesáti a sto lidmi. I proto si nedokázal vzpomenout, kdo mu tam tu obálku mohl nechat.

„Byl jsem moc překvapený, to bylo hodně peněz. Vůbec jsem nevěděl, komu by mohly patřit,“ vzpomíná na ten prosincový den. A tak vymyslel způsob, jak by mohl na ztracené peníze upozornit, ale jen toho, kdo je v prodejně skutečně zanechal.

„Položil jsem tu obálku tady na poličku, samozřejmě