Mám pocit, že mám o dvě čísla větší boty, v kterých začínám chodit, říká o svém novém portfoliu místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO). V současnosti se zabývá především děním v Polsku, kde se řeší kontroverzní reforma justice. „Lidé si na justici ve všech zemích stěžují, že je pomalá, že je nespravedlivá, že je formální, že je složitě srozumitelná. Proto já fandím všem, kteří reformují, ale ta reforma nesmí jít na úkor nezávislosti justice. To jsem se snažila vysvětlovat.

Babiš se mě ptal, jestli budu mít ve Varšavě bodyguardy, to bylo milé, říká Jourová ke sporu o polské právo

Setkaly jsme se v její prosklené kanceláři v budově Evropské komise s krásným výhledem dokonce i v typický šedý bruselský den. Pro Věru Jourovou atraktivní výhled nepochybně není ničím novým. V Bruselu už řadu let není nováčkem, od loňského prosince je místopředsedkyní Komise. Její portfolio je ovšem značně kontroverzní – v současnosti především v Polsku, kde zuří bitva o reformu justice. Jourová nebyla ve svém novém křesle ještě ani tři týdny, a už psala čtyřem nejvyšším ústavním činitelům dopis, ať zastaví projednávání jednoho ze sporných zákonů. Odpověděla jí pouze opozice a polský Sejm zákon schválil.

Paní eurokomisařko, od prosince máte zbrusu nové portfolio jako místopředsedkyně Evropské komise pro dodržování hodnot a transparentnosti, do kterého patří mimo jiné dohled nad dodržování vlády práva. Jak jste s ním zatím spokojená a jaký z něj máte pocit?

Mám pocit, že mám o dvě čísla větší boty, v kterých začínám chodit. Protože místopředsedkyně Komise je přece jenom figura, která se nutně zabývá celou plejádou dalších věcí, nejenom tím svým portfoliem. Pracuju teď na tom, abych do těch bot zapadla a chodila v nich ku prospěchu všech.

Vyhovuje vám náplň tohoto nového portfolia? Je to přece jen lehce kontroverzní, nepochybně se setkáváte s verbálními útoky na svoji osobu, které budou možná ještě i větší.

Musím si nasadit hroší kůži. Když si uvědomím, že jsem byla druhá nejpopulárnější politička v Česku, pak jsem přišla (v roce 2014, pozn. red.) do Komise a už jen fakt, že pracuji v Bruselu, je pro spoustu Čechů určité minus. A teď to citlivé portfolio: na cokoliv šlápnu, to je pro spoustu lidí, ale někdy i zemí neuralgické téma, takže musím pečlivě volit slova. Zároveň ale chci něco říct a chci ty věci říkat natvrdo tak, jak si skutečně myslím. Vybírám z jakéhosi kompasu, který mám v sobě. Mám dojem, že