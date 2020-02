Česko z lenosti rozbíjí chudé rodiny, malé děti v ústavech zapomínají na mámu a tátu

Z jídelního stolu v rohu kuchyně odstává vzorovaný plastový ubrus. Naproti se o čalounění lavice opírá Igor Polák, vedle je jeho družka Mirka. Kdybychom je navštívili před tři čtvrtě rokem, zřejmě bychom se museli při rozhovoru překřikovat. V prostorném bytě by totiž pobíhaly ještě tři malé děti. Teď místnost naplňuje tíživé ticho.

Loni jednoho červnového rána zaparkovalo pod okny pavlačového domu v brněnských Husovicích několik aut. Sociální pracovnice, policisté a soudní vykonavatel, kteří z nich vystoupili, přijeli Igorovi a Mirce z rozhodnutí soudu odebrat děti. Pro rodiče to byl šok, nic nevěděli, nejstarší dcera měla ten den naplánované vyšetření u lékaře.

„Nenechali nás ani rozloučit. Řekli, ať je oblečeme, že je vezou do Chovánku,“ vzpomíná Polák na situaci, která trvala zhruba půl hodiny. Bezradní a vyděšení rodiče se zmohli jen na chabý odpor, nebylo jim to ale nic platné.

Jejich tehdy šestiletá dcerka a chlapečci ve věku osmnáct měsíců a tři roky skončili v kojeneckém ústavu Chovánek v Brně-Bystrci. Jako důvod odebrání stojí v rozhodnutí soudu špatné hygienické a zdravotní podmínky. Rodina přitom dřív bydlela v nelegální ubytovně v Šámalově ulici v brněnských Židenicích plné štěnic a švábů.

I tam je navštěvovali sociální pracovníci, sourozence ale nechali v péči rodičů. Kvůli dětem Polákovi usilovali o obecní byt, který nakonec dostali díky programu zabydlování chudých rodin Rapid Re-Housing. Přestěhování do obecního bytu v městské části Brno-sever ale přineslo také změnu sociálních pracovníků. A ti situaci rodiny vyhodnotili jinak.

Polákovi mají kromě tří mladších dětí ještě další dceru, aktuálně v péči babičky, a nejmladšího, nyní ročního chlapečka. Ten se narodil loni v únoru a z porodnice jej propustili jako prospívající miminko. Po čase ale začal ztrácet na váze a musel se do nemocnice vrátit.

Sociální pracovníci nakonec doporučili, aby byl umístěn k pěstounům ve Vyškově. O několik měsíců později přišli rodiče i o jeho tři sourozence a zůstali v husovickém třípokojovém bytě sami.

Rodiče za dětmi do ústavu dojíždějí téměř každý den, tak často, jak jim to Igorova práce na třídicí lince v brněnské spalovně dovoluje. Setkání jsou ale pro všechny psychicky náročná. „Zabíjí mě to, nedokážu to unést,“ říká otec, který ještě vychoval nejstarší, už dospělou dceru a patnáctiletého syna z prvního manželství.

Kontakt rodičů s dětmi je navíc přesně vymezený. Chovánek umožňuje návštěvy jen dvě hodiny denně v návštěvní místnosti. I když rodiče říkají, že se k nim zaměstnanci centra chovají dobře, rodinné vazby provoz ústavu pro osmdesát dětí ze své podstaty nepodporuje.

„Děti už si tam zvykají, a to je špatné. Když odcházíme, pláčou, chtějí jít domů. Ale ten nejmladší už na nás zapomíná, pláče, že chce jít za tetou,“ povzdechne si Polák s tím, že ústav rodiče k dětem nepustí, když jsou třeba nemocné. To se stalo před měsícem.

V ústavu navíc sourozence rozdělili. V jednom oddělení jsou zvlášť dva starší, mladší je v jiné skupině. Naděje, že by celá rodina byla brzo zase spolu, je mizivá. „Nikdo nám neřekl, co máme udělat, aby se děti vrátily domů,“ říká bezmocně Polák.

Smyslem péče v Chovánku totiž není udržet rodiny spolu. „Hlavním a jediným cílem práce v tomto zařízení je co nejlépe se o děti postarat do té doby, než opět mohou žít ve funkční rodině,“ stojí na webu dětského centra.

A tak rodiče přežívají od jednoho soudního stání ke druhému, která pokaždé pobyt dětí v ústavu na návrh sociálních pracovníků znovu prodlouží. „Teď je pro nás hlavně nejdůležitější udržet byt, abychom si mohli požádat o děti na víkendy,“ upíná se k malé naději otec.

Pokud by totiž radnice neprodloužila rodině nájemní smlouvu, znamenalo by to konec všech snah o její záchranu. Sociální pracovníci rodičům děti bez bydlení nesvěří.

Jak podat pomocnou ruku

Na případu Polákových je možné dobře ilustrovat pokřivenost českého systému péče o ohrožené děti. Podle odborníků je pro zdravý vývoj dítěte nejlepší vlastní biologická rodina. I když má mnoho nedostatků, do její záchrany by měl směřovat hlavní podíl energie.

„Pokud je dítěti jakkoliv ubližováno, nemá samozřejmě ve své rodině co dělat. Ale jestli ohroženo není, úřady by měly nabídnout efektivní pomoc. Někdy je také selhání jenom dočasné a existuje šance na návrat domů,“ myslí si psycholog Ondřej Bouša z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, zajišťujícího adopce do zahraničí.

