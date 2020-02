Lenka, Andrea a Michal jsou tři Češi, se kterými se setkávám v centru skotského hlavního města Edinburghu ve chvílích brexitu, konce Spojeného království v Evropské unii. Zajímají mě jejich pocity z této historické události, z toho, jaký má vliv na jejich životy a jejich rodiny, to, jak se k nim jako k přistěhovalcům místní chovají i jak vidí svoji pobrexitovou budoucnost mimo EU.

Češi ve Skotsku reagují na brexit žádostí o britské občanství. Skotům přejí nezávislost a vyhlížejí stranu, která Británii vrátí do EU

Z jejich vyprávění začíná brzy být jasná jedna věc: Skotsko není Anglie. A ty rozdíly jsou možná větší, než se nám dosud zdálo.

Ze zpráv známe z poslední doby případy nárůstu britské nevraživosti vůči přistěhovalcům. Lenka, Andrea ani Michal si ale nestěžují na žádné problémy vyplývající z jejich původu.

Britové jsou na cizince zvyklí už od dob, kdy kolonizovali polovinu světa, říká Andrea Jadrná. A srovnává své zdejší zkušenosti se dvěma roky svého života v Německu. „Je to už tedy skoro 20 let, mohlo se to úplně změnit, ale tam jsem si připadala jako