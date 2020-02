Piráti a ANO chtějí efektivnější Sněmovnu. Interpelace mají být atraktivnější pro občany i ministry

Babiš při čtvrtečních interpelacích emotivně reagoval na otázku šéfa pirátského klubu Jakuba Michálka, proč jel místo práce ve Sněmovně do Litvínova jednat o výstavbě hokejového stadionu. Předseda vlády odpověděl, že pracuje, zatímco ostatní ještě spí, a proto jel do Litvínova, aby to tam zařídil. A poté naznačil, že by chtěl písemné interpelace na členy vlády zrušit.

„Ale vy dobře víte, že písemné interpelace jsou nesmysl. Měli byste to zrušit a raději projednávejte zákony. Nedal by se udělat nějaký zákon, aby nebyly písemné interpelace? Já vám odpovím a vy jste naschvál nespokojený, abyste tady mohl mluvit a vlastně útočit na toho Babiše,“ pokračoval premiér s tím, že odpověďmi na písemné interpelace už ztratil devadesát minut.

Jeho nápad ale obratem odmítla opozice, podporu nemá dokonce ani u poslanců hnutí ANO, koaliční ČSSD a komunistů. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) má sice pro premiéra pochopení, místo rušení písemných interpelací chce ale dosáhnout toho, aby tento nástroj byl pro ministry atraktivnější.

„Rozumím panu premiérovi, když vidím atmosféru interpelací, ale o jejich zrušení jsme se nikdy nebavili. Řešili jsme spíš, jak je zatraktivnit. Mohli bychom je třeba