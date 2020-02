Úspěch na stranických shromážděních v Iowě nezaračuje nominaci do souboje o prezidentský úřad ve Spojených státech ani vítězství ve volbách, přesto může výsledek hlasování výrazně změnit vývoj demokratických primárek i celých prezidentských voleb.

Kdo se postaví do vašeho rohu? Rozhodování o soupeři pro Trumpa začíná stát, který odráží Ameriku v roce 1860

Iowa za normálních okolností příliš nepřitahuje pozornost velkých amerických médií. Stereotypně spojují se státem malá města a velká kukuřičná pole.

Každé čtyři roky je ale právě stát na americkém Středozápadě místem, kam se upírají oči celé země.

Právě zde totiž začíná proces výběru kandidátů do prezidentských voleb, letos konkrétně toho, který se za Demokratickou stranu v listopadu postaví prezidentu Donaldu Trumpovi.

Pojď ke mně, sousede

Lidé neodevzdávají klasicky volební lístky do uren, ale hlasují v tzv. caucusech, tedy na stranických shromážděních. To jsou setkání v intimním prostředí, kde spolu lidé diskutují a vybírají nejvhodnějšího kandidáta tím, že si stoupnou do části místnosti, která je tomu kterému přidělena.

Nerozhodnutí voliči pak zůstanou uprostřed místnosti a ostatní podporovatelé se je snaží přemluvit, aby přešli na jejich stranu.

Následně se