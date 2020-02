Prezidentka Čaputová: Pozor, Kotleba opravdu může vyhrát

Jako prezidentka udělám vše pro to, aby vláda s účastí extremistické LSNS nevznikla, říká Zuzana Čaputová.

Moje vyjádření se dají interpretovat i jako výzva k mobilizaci, vysvětluje prezidentka Zuzana Čaputová svá slova o tom, že by po volbách přijala Mariana Kotlebu, kdyby vyhrál, a že by jmenovala vládu, která by vznikla s podporou jeho strany.

Loni v únoru jste v anketě slovenského Denníku N jako jediná z kandidátů na otázku, zda byste jako prezidentka přijala v případě jejich zvolení do parlamentu zástupce LSNS (Lidová strana naše Slovensko, pozn. Deníku N), odpověděla jednoznačně, že ne. Uplynul necelý rok a říkáte, že byste je pozvala. Co se mezitím změnilo?

Za vyjádřením v té anketě si stojím. Ale otázka byla v úplně jiném kontextu. Strana Mariana Kotleby byla tehdy jednou z mnoha a ani zdaleka neaspirovala na první místo ve volbách, umisťovala se na pátém místě.

Dnes je situace jiná. A má odpověď, která se zdá být posunem, se dotýká pouze situace, pokud by na základě vůle občanů získala LSNS nejvíce hlasů. Pouze jako jednu ze stran zvolených do parlamentu bych je nezvala, to platí.

A kdyby skončili druzí nebo třetí?

Tak nemám důvod se s nimi setkat a jednat s nimi. Jediný důvod pro posun, kvůli kterému bych se s nimi setkala, je, pokud by ve volbách skončili první.

Nelegitimizuje je však v očích voličů právě vaše vyjádření, že byste je přijala v prezidentském paláci?

Pokud