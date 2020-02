Do stromů národního parku se zakousne lyžařský areál za miliardu. Je za ním exšéf ČEZ Roman i „kmotr“ Hrdlička

V nejznámějším českém horském středisku by měla vzniknout síť sjezdovek propojená novými lanovkami a vleky z jedné centrální stanice. Přibudou i nové sjezdové tratě a zázemí pro lyžaře. To vše slibuje projekt společnosti Melida, který by měl podle plánů vzniknout do konce roku 2023.

Podle informací Deníku N bude základní varianta propojení lyžařských areálů stát 650 milionů korun, cenu komplexní verze odhadují investoři na miliardu.

„Máme uzavřenou dohodu, kdo z vlastníků jakou částku a do kdy musí složit,“ řekl Deníku N Igor Rattaj, který přes společnost Tatry Mountain Resorts vlastní ve firmě Melida podíl. „Jedna část už byla složena, druhá část bude v průběhu roku, jak budou vydávána potřebná povolení ke stavbě.“

Kdo jsou oni investoři, kteří stojí za největším projektem zasahujícím do národního parku, není jednoduché zjistit. Vlastnickou strukturu si část z nich choulostivě střeží, skrývají se za spletí firem a za formálními správci.

V textu najdete unikátní vizualizaci vlastnické struktury společnosti provozující areál ve Špindlerově Mlýně.