Nová šéfka ČTÚ porušila zákon o střetu zájmů, říká ministerstvo. Může dostat pokutu až čtvrt milionu

Nová předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti porušila zákon o střetu zájmů. Deníku N to řekl mluvčí resortu Vladimír Řepka. Továrkové hrozí pokuta ve výši pět až 250 tisíc korun.

Deník N ve středu upozornil na to, že nová šéfka telekomunikačního regulátora může být ve střetu zájmů, když podle veřejných registrů stále figuruje v desítce firem. K tomu se přiklonilo i ministerstvo spravedlnosti, které oblast střetu zájmů spravuje. „Po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu,“ napsal Deníku N mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Přestupkové řízení by měl řešit úřad v místě trvalého bydliště šéfky ČTÚ, v tomto případě brněnský magistrát. Pokud přestupek prokáže, může udělit pokutu mezi pěti a 250 tisíci korun. Nemá přitom možnost viníka napomenout ani od uložení trestu upustit.

Deník N se na Továrkovou obrátil se žádostí o vyjádření a s otázkou, jak se bude v přestupkovém řízení bránit. Do uzávěrky textu ovšem nereagovala.

Redakce požádala o reakci i premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). Ani jeden z nich ovšem do uzávěrky textu neodpověděl na otázku, zda na zjištění resortu spravedlnosti budou reagovat a jestli tato situace nemůže ohrozit vnímání nezávislosti šéfky úřadu.

Reagoval pouze ministr Havlíček, odpovědi na otázky se ale vyhnul. „Je to jen snaha