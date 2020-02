Česko-čínské objímání: Když ještě hovor o lidských právech nekazil byznys s Pekingem

Peking a jeho politika stále častěji dominuje titulním stranám světových i domácích médií. Stále častěji se skloňuje bezpečnost i vliv na základy demokratického zřízení, ke kterému Čína přináší alternativu. V seriálu Deníku N chceme hledat odpovědi na otázky, co nástup Číny pro Česko znamená a jak vést s tímto totalitním státem co nejrovnocennější dialog. V první kapitole se vrátíme do období krátce po sametové revoluci, kdy česká diplomacie začala hájit lidská práva, a vznesla tak proti Číně řadu nových otázek.