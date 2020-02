Žena brala víc a z něčeho žít musíte, to nepřebijete žádnými city. Novinář vysvětluje, proč zůstal doma s dětmi

„Každý muž na rodičovské dovolené by se měl připravit na to, že jeho ego dostane velký záhul. Musíte zapomenout na nějakou mužskou dominanci a poslat ji rychle někam na Sněžku,“ říká Jan Dušek z Kroměříže. Sám strávil doma s oběma svými dětmi dohromady šest let. Jeho příběh je součástí seriálu, v němž popisujeme, jak čeští rodiče zvládají skloubit péči o malé děti a kariéru.