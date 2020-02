Postavte se doprostřed rozbombardovaných Drážďan

Setmělo se. Velký prostor kolem sevřela tíseň, která narůstá s tím, jak sílí zvuky motorů letadel. Když už je cítíte nad hlavou, tmou probliknou světla výbuchů, rozezvučí se sirény, rozzáří červená světla ohňů. Do probouzejícího se rána ze světla vystupují kontury rozvalin pobořených domů, nad poničenou siluetou města stoupají plameny a oblaka kouře…

Mrtví, ranění, zničené domovy, auta, tramvaje, výlohy domů, obrovské krátery po vybuchlých bombách, sem tam pes a všeobecná zkáza všude, kam se podíváš. Jen dva velcí pestře zbarvení papoušci ze zničené zoologické zahrady poletují nad troskami jako do vzduchu absurdně vyhozené diamanty připomínající uprostřed pekla nenávratně ztracený svět krásy a nevinnosti.

Bombardování Drážďan během 13. až 15. února 1945, jehož 75. výročí si připomeneme, patří k největším mementům druhé světové války, které dokáže i dnes vyvolávat nepříjemné debaty o krutosti války a přiměřenosti prostředků během ní použitých, zvláště když byl dlouho v povědomí údaj, že při náletech zemřelo skoro čtvrt milionu lidí. Toto číslo bylo aktuálními výzkumy sníženo na maximálně 25 tisíc, což i tak představuje obrovský počet obětí, především civilistů.

Podle kritiků útoky neměly takový vojenský význam, zvláště s blížícím se koncem války, jako by mělo případné zničení klíčové infrastruktury, která ovšem byla umístěna v okrajových částech města, nikoliv v nejvíce postiženém historickém centru. Bez ohledu na diskuse vojenských specialistů a historiků, na konci všeho je potřeba připomínat, k čemu všemu vede nenávist, totalita a nutnost obrany proti ní a proč pracovat na tom, aby k podobným událostem nemuselo dojít.

Může s tím pomoci působivá multimediální instalace, kterou najdete na okraji Drážďan a navštívit ji budete moci až do konce srpna tohoto roku. Vše se odehrává v Panometru, jak se nazývá jedna ze dvou zbylých budov bývalého drážďanského plynojemu. Vy se díky výstavě můžete alespoň trochu vcítit do toho, co mohli tenkrát prožívat obyvatelé města.

Představte si Maroldovo panorama Bitvy u Lipan na pražském Výstavišti, ovšem