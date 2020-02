Kvůli barvě pleti mě občas neobslouží v prázdné restauraci, děda by udělal šílenou scénu, říká vnuk Arnošta Lustiga

Všem to určitě vrtá hlavou, tak se musím zeptat hned v úvodu – vy se opravdu jmenujete Svět? Máte to i v pase?

Přesně tak. V českém pase mám napsáno Svět Lustig.

Je to opravdu české slovo „svět“?

Ano. Když jsem se narodil, byl jsem pro moji mámu celý svět, tak mě pojmenovala Svět.

Ale vaše celé jméno zní Svět Lustig Vijay, jestli jsem se dočetl správně. Lustig po mamince Evě, dceři Arnošta Lustiga, Vijay předpokládám po otci. Odkud pochází on?

Je z Indie.

Takže maminka je Češka, táta Ind, vy jste se narodil ve Švýcarsku, kromě toho máte po mamince samozřejmě také židovský původ – je vám některá z těchto identit nejbližší, nebo se ve vás smíchaly a vytvořily vaši osobní směs?

Já bych řekl osobní směs. Máma nám říká míchaný vajíčka a takhle se cejtíme. Já se cejtím jako poloviční Čech a poloviční Ind. Jako Švýcar asi moc ne. Kromě toho, že chodím včas.

Přestože jste se tam narodil a prožil tam největší část života?

Ale byl jsem v takové mezinárodní komunitě, Ženeva skoro není Švýcarsko. Takže jsem spíš Čech a Ind. Když jsme v Česku, chodíme do synagogy, a v Indii zase do indického chrámu.

Indický původ po otci je na vás vidět, zažil jste v České republice rasismus?

V Česku je to docela obvyklý. Někdy je to mírné – třeba v restauraci řeknou, že nám nedají jídlo, protože prý není místo, i když vidíme, že stoly jsou prázdné.

Počkejte, ale to mi nepřijde mírné. Přijde mi trestuhodné, že se něco takového děje.

Je to trestuhodné, ale ve srovnání s tím, co se děje jiného, je to ještě mírné.

A co se vám stalo nejvážnějšího?

Byl jsem třeba