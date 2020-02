Kde udělali soudruzi z Wu-chanu chybu: když politika zabíjí víc než plíce plné stínů

„15. ledna jsem já sám zjistil 50 případů infekce, ale komise pořád hlásila 41.“ „Všichni doktoři z naší nemocnice věděli, že neříkají pravdu.“ Díky odvaze čínských lékařů a novinářů můžeme zrekonstruovat počátky wuchanské epidemie a pochopit, proč virus 2019-nCoV zabil a pořád zabíjí lidi, kteří vůbec zemřít nemuseli. Je to temná výpověď o straně, která vládne Číně, pochmurný příběh bez happyendu. Příběh Wuchanského deníku.

Umývejte si ruce. Pořádně, nevynechte ani kousíček. „Utužte ochranu, zůstaňte klidní, věřte vědě a nešiřte fámy,“ stojí na transparentu na Pekingském západním nádraží, největším v Číně. Další hlásá: „Vyvarujte se vycházení, noste roušku, udržujte si vzdálenost od ostatních a nepodávejte ruku.“

Ti, kdo nemuseli zemřít

Jistě, pozor na přelidněná místa. Jenže novoroční svátky už na rozdíl od epidemie skončily. A tak úřady čínské zaměstnavatele požádaly, aby své lidi nechali ještě aspoň tento týden pracovat z domova, a mnozí je vyslechli. Stamiliony Číňanů teď pohánějí byznys gigantů jako Alibaba, Tencent nebo Huawei, které už někdy v polovině ledna vytušily příležitost a začaly nabízet část svých firemních platforem zdarma.

Vyplatilo se, konstatuje respektovaný čínský magazín Caixin. Přes aplikaci DingTalk (Alibaba) pracovalo už v pondělí deset milionů firem a 200 milionů lidí, na WeChat Work (Tencent) další miliony společností a ani WeLink (Huawei) si na nezájem nestýskal, právě naopak. Aplikace pod náporem přihlášených uživatelů dokonce dočasně zkolabovaly.

Ale ať už jste zavření doma, nebo se přece jen vydáte do ulic směr zaměstnání, vyhnout se mu je těžké. Koronavirus 2019-nCoV zatím nakazil jen zlomek obří čínské populace a je dobré na to nezapomínat, jakkoli nespolehlivá je oficiální bilance a bohužel také Pekingu nakloněná WHO. Ale Čínu jako takovou zvládl rozhodit slušně, a zcela právem.

Faktem totiž je, že zemřeli lidé, kteří vůbec zemřít nemuseli, a to stejné platí i o nakažených. Protože jiní lidé viru umetli cestu a znásobili jeho nebezpečí nejen dovnitř Číny, ale i pro celý svět.

Boxujte, zpívejte, plačte

Nepřítel jménem 2019-nCoV vrhá stín na celou zemi. Pronikl do domovů, ovládl sociální sítě, opanoval televizi i rádio. Některé čínské provincie už zavedly nonstop telefonní linku, kam