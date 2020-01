Mít premiéra, který se v televizi vysměje spojeneckému závazku. Splněno

Glosa Jana Wirnitzera: Premiér Andrej Babiš se před televizní kamerou rozesmál, když byl tázán, zda Česko naplní alianční závazek ve výdajích na obranu. Nemělo by to zapadnout – a ještě méně to, jak malou odezvu to vyvolalo.

„My jsme to samozřejmě přislíbili, ale vytesáno do kamene, no tak to asi…“ nedokončil větu a rozesmál se do kamery premiér Andrej Babiš. „Samozřejmě jsme se zavázali, je to i trošku možná absurdní (další smích) říct si v rámci NATO, proč vlastně všichni tolik zbrojíme.“

To vyjádření premiéra Andreje Babiše v ČT je třeba si pustit, aby člověk uvěřil, že skutečně padlo. Včetně onoho posměšného výrazu.

Dalo by se proti tomu namítnout třeba to, že „žijeme ve světě, ve kterém musíme zbrojit, a to masivně, musíme nabírat vojáky“. Což řekl – pozor, překvapení – jakýsi Andrej Babiš a bylo to hrozně dávno, už před třemi měsíci. Totéž psal (nebo aspoň podepsal) minulý měsíc v Lidových novinách: „Slíbili jsme našim partnerům v NATO, že v roce 2024 dáme na obranu dvě procenta HDP, a to taky splníme. Bohužel musíme zbrojit, svět takhle funguje.“

To, že v roce 2024 Česko dosáhne armádního rozpočtu ve výši dvou procent HDP, uvedl Babiš předloni i na webu české vlády. Premiér tím tehdy stvrdil písemný formální závazek Česka z roku 2014 – tedy žádný neurčitý „příslib“.

Důvěryhodnost se vyplácí

Zarážející na první pohled je forma, kterou ministerský předseda pro nynější sdělení zvolil. Neměla by snad menší země, ležící v historickém průsečíku zájmů velmocí uprostřed Evropy, sázet na image spolehlivého spojence, který dělá, co je v jeho silách – namísto pobaveného úšklebku typu „kde to žijete“ v reakci na dotaz, zda budeme jako spojenecká země plnit svůj závazek?

Důvěryhodná reputace se Česku může vyplatit dlouhodobě, i kdyby – nepřivolávejme to – někdy padla bezpečnostní záruka v podobě