Studio N: Přelomová doba, nové sexuální zážitky a ohrožení demokracie. Prošli jsme Berlín dvacátých let

Dlouho očekávaná třetí řada německého seriálu Babylon Berlín je tady. První z dvanácti dílů zpřístupnila minulý pátek placená televize Sky a také HBO GO. Na podzim by pak měla novou seriálovou řadu odvysílat i veřejnoprávní televize ARD. Práva na pokračování nejdražšího německého seriálu v dějinách se prodala už do více než stovky zemí. Zahraniční zpravodaj Deníku N Pavel Polák při nahrávání podcastu prochází místa, kde se seriál natáčel.