Národní balet zakončil rok náročným programem, ale i „zhoubnou energií“. Umělecký šéf uklidňuje situaci

„Pokud bych v souboru zůstal, byl bych jedním z článků této pro soubor zhoubné energie,“ okomentoval Ondřej Vinklát na sociálních sítích své rozhodnutí ukončit prestižní angažmá prvního sólisty Baletu Národního divadla. Ve stejném komentáři také naznačil, že mají jeho kolegové ze souboru nevhodné podmínky pro svou profesi.

„Je nezbytné, aby se vedení souboru pokusilo pro umělce vytvořit takové podmínky, které jim umožní se při tak rizikovém povolání, jakým je tanec na profesionální úrovni, ve zdraví realizovat,“ napsal. I on sám pociťoval únavu, která se podepisovala na jeho osobním životě i zdraví. V loňském roce mimo Vinkláta odešlo minimálně dalších pět tanečníků.

Detailněji ovšem situaci rozebírat nechtěl. „Je určitě dobře, aby veřejnost byla se situací obeznámena. Momentálně se ovšem necítím k tomuto tématu vyjadřovat. Doufám, že mě chápete,“ napsal redakci Deníku N.

Stejně vyhýbavé odpovědi zazněly i od ostatních současných i bývalých tanečníků národního baletu. „Z určitých důvodu se k tomuto tématu nechci vyjadřovat. Doufám, že to pochopíte,“ napsal bývalý sólista národního baletu Michal Štípa. „Nezlobte se, ale to jsou moje soukromé a osobní věci. A nerada bych to jakkoliv komentovala,“ odpověděla bývalá tanečnice Baletu Národního divadla Leila Labiodová. „Omlouvám se, nechci se k tomu vyjadřovat. To jsou interní věci,“ napsala současná tanečnice souboru Kristina Kornová a podobných odpovědí bylo více. Z rodinných důvodů odešla Alena Veverková, což Deníku N sama napsala.

Detailněji se k situaci v Národním divadle vyjádřil pouze Štěpán Pechar v článku v Tanečních aktualitách. Ten sice redakce stáhla, ale Deník N ho má k dispozici. Pechar v něm