Růžička se přihlásil o post šéfa Senátu, jeho šance ale klesají. Funkce má zůstat ODS, říkají lidovci i část Starostů

Oficiální jednání mezi senátorskými kluby začnou příští týden ve středu, tedy dva dny po pohřbu Jaroslava Kubery. Do té doby se nikdo k tomu, jak budou kluby hlasovat, nechce příliš vyjadřovat. Výjimkou byl počátkem minulého týdne stávající první místopředseda horní komory Jiří Růžička z klubu Starostů a nezávislých.

„Po roce místopředsedování jsem pochopil mnohé věci. Poznám mnohé lidi, ujasnil si některé věci a dneska bych se toho nebál,“ komentoval svou možnou kandidaturu do čela Senátu v ČT24.

To ale někteří politici odsuzují. Například bývalý předseda lidovců Marek Výborný to označil za nevhodné. Růžičku kritizují i v senátorském klubu ODS, který se rozhodl až do Kuberova pohřbu situaci v čele Senátu nekomentovat. „My jsme se zachovali takto a z toho můžete vyvodit, jak jsme si mysleli, že je vhodné se chovat,“ řekl Deníku N místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS).

Další politici tvrdí, že kdyby se mělo o Růžičkovi hlasovat jako o novém předsedovi Senátu, jejich hlasy by rozhodně nezískal.

KDU-ČSL i Gazdík podpořili ODS

Růžička ale takovéto reakce považuje za neférové. „Lidi zajímá, jak to bude dál, a zajímá to i senátory. Pokud se mě novináři zeptají, jestli náš nejsilnější klub bude usilovat o funkci předsedy, tak na to musím odpovědět: ‚Ano, samozřejmě!‘ Jestliže někdo říká, že to bylo neetické, nezdá se mi to fér,“ uvedl Růžička.

Zopakoval, že pokud bude mít podporu svého klubu, o post předsedy bude usilovat. „Není to neúcta nebo porušení slušných pravidel. Je to normální odpověď na slušnou otázku,“ řekl Růžička. Poukázal také na to, že tento týden do klubu ODS vstoupila dosud nezařazená senátorka Jitka Chalánková. To podle něj dokazuje, že zákulisní jednání už probíhají.

Chalánková svůj vstup k občanským demokratům vysvětlila i tím, že tak nikdo nebude moci zpochybňovat nárok ODS na post předsedy Senátu.

Post předsedy podle zvyklostí získával nejsilnější senátorský klub. Ten nyní s 19 senátory mají Starostové a nezávislí, občanští demokraté pak mají klub o 18 členech. ODS získala předloni tuto funkci pro Jaroslava Kuberu i díky tomu, že jej ve druhém kole volby proti Václavu Hamplovi (KDU-ČSL) podpořili někteří senátoři STAN. Kandidát Starostů Jan Horník vypadl už v prvním kole.

Výtky ODS i lidovců tak Růžička považuje za zástupný důvod. „Rozumím tomu, že ODS chce na tom postu pokračovat,“ řekl.

Vedení KDU-ČSL už přijalo usnesení, že by v čele horní komory měl zůstat senátor z ODS. „Doporučili jsme senátorskému klubu respektovat uspořádání Senátu, jak bylo doposavad, a na těch devět měsíců nic neměnit. Pokud předseda Senátu byl z ODS a Senát fungoval, bylo by velmi nešťastné ponechat bezvládí a na tři čtvrtě roku nikoho nevolit. Nevidíme ani důvod, proč by se mělo převolit celé vedení Senátu. Je slušnost, aby ODS přišla se jménem člověka, který by měl Senát vést,“ shrnul Výborný.

Podobný názor zaznívá i z vedení Starostů a nezávislých. „Vzhledem k mimořádnosti situace by měl post zůstat do senátních voleb ODS,“ sdělil místopředseda STAN Petr Gazdík. Podobně se mimo záznam vyjadřují i další poslanci STAN.

„ODS na to má morální právo, protože jim zemřel předseda. My máme zase nejsilnější klub, takže se musíme dohodnout. Měli bychom postupovat tak, aby bylo jasné a zřejmé, že Senát není tržiště, kde se lidé budou překřikovat, hádat a nadávat si, ale že je schopen se domluvit na rozumném řešení,“ dodal Růžička.