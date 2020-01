V novinkách tří nezávislých scén defilují estébáci, uklizená oligarchova panička a sexem posedlí gayové

Tím spíš stojí za pozornost žánrově rozdílné premiéry tří pražských scén, souboru Lachende Bestien působícího ve Venuši ve Švehlovce, Studia Hrdinů a Divadla Letí, jehož domovskou scénou je dnes Vila Štvanice.

Jak se český ministr zbavil nepohodlné manželky

Dramatik Roman Sikora by mohl sloužit za živý důkaz rčení, že doma není nikdo prorokem. Jeho hry si prošlapaly cestu od Polska a Německa přes Francii a Itálii až po Brazílii. Prokazatelně tak vyvrátily věštby pochybovačů, kteří jim předpovídali jepičí život. Přesto v hlavách tuzemských divadelníků zřejmě přežívá Sikorovo stigma persony non grata, nepříjemného provokatéra, jenž se radikálně naváží do negativních stránek tržního sytému a devastující moci peněz i do národem milovaných a nenáviděných politických ikon.

Nekompromisní odhalování křiklavých sociálních propastí nové doby i jízlivý výsměch politické moci jdou ovšem v Sikorových hrách ruku v ruce se