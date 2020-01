Milí muži, takže vy si myslíte, že chcete „silnou, nezávislou ženu“

Mužům, kteří píší na fórech, že hledají ženy, jež jsou soběstačné, nebudou je „ždímat“ a mají vlastní kariéru a mozek.

Mužům, kteří zbožňují inteligentní, vzdělanou ženskou, protože je „smělá“. Eh.

Vidíte se v tom? Připomíná vám to muže, kterého znáte?

Než začnete nahánět ženy, které si vědí rady, musíte znát několik věcí. Pokud si přečtete celý tento text, a pořád si budete myslet, že můžete být dobrý partner „silné, nezávislé ženy“, kterou hledáte – skvělé, jen do toho.

Nicméně pokud z něj budete nesví nebo vás něčím naštve – možná byste měli přehodnotit svoje možnosti a vzít v úvahu, že dobrým partnerem odhodlané ženy asi nebudete. Možná byste se měli dokonce ptát, jestli z žen neděláte objekty svého fetiše nebo jestli nedoufáte, že je ovládnete.

Podle mě by tohle měla být samozřejmost, jenže na internetu mě znovu a znovu vyvádějí z omylu, takže:

Mnohé body, které v tomto textu zmíním, jsou důležité pro všechny ženy. Respektujte tedy všechny ženy. To je třeba zdůraznit. Ony „silné, nezávislé ženy“, které vás zajímají, nejsou o nic lepší a nemají o nic větší hodnotu než kterákoli jiná.

Nezávislé ženy vás nepotřebují

Nejdůležitější věc, se kterou musíte být naprosto a hned v pohodě, je fakt, že „silná, nezávislá žena“, kterou chcete vy, vás ve skutečnosti k ničemu nepotřebuje. Nepotřebuje, abyste ji financovali. Nepotřebuje, abyste ji zachraňovali. Nepotřebuje zasypávat dárky a lichotkami. Nepotřebuje, abyste ji ochraňovali. Nepotřebuje, abyste se o ni postarali.

Ne, nepotřebuje vás. Spíš se o vás zajímá.

Chtít partnera je něco jiného než ho potřebovat. Ženy, o které máte zájem, vás nepotřebují, protože už jsou soběstačné. Hledáte-li takovou, kterou byste mohli napravit, zachránit, zaopatřit a ovládat – musíte se nad sebou zamyslet a zjistit, proč chcete být ve vztazích pánem, ne rovnocenným protějškem.

„Silná, nezávislá žena“, kterou chcete vy, hledá partnera, který bude do vztahu přispívat rovným dílem, ne někoho, kdo se ji snaží zachraňovat nebo ovládat.

Nesmí vám tedy vadit, že vás bude chtít, nikoli potřebovat. Pokud chcete vztah, v němž bude ve všem odkázaná na vás, je to váš problém. Ostatně, není vlastně pro člověka největší kompliment to, že ho někdo chce, místo aby ho potřeboval?

Nenapraví vás ani o vás nebudou pečovat

Pokud vás přitahují ženy, které si vědí rady, neočekávejte, že všeho nechají a budou se starat o vás a o váš život. Rovnocenní partneři se ve vztahu navzájem podporují, nepečují o sebe. Jste dospělí a i vy musíte být nezávislí. Mějte vlastní záliby a zájmy a životní cíle. Perte si, vařte si, uklízejte po sobě, plaťte svoje účty. Sami si pamatujte máminy narozeniny. Starejte se o děti. Pamatujte si, kde jsou vánoční ozdoby. Sami se objednávejte k lékaři. Pamatujte si, kdy jsou rodičovské schůzky a besídky, aniž vám to někdo musí sedmkrát připomínat.

Ženy nefungují ani jako léčebna. To platí nejen o těch nezávislých a silných, které se vám líbí – ale úplně o všech. O vaší přítelkyni, matce, bývalce i o kamarádkách. Žádná nemá za úkol vás napravovat ani vychovávat. Ženy nejsou na světě od toho, aby dávaly do kupy zlomené muže.

Je jedno, co se vám stalo v dětství nebo v životě, úkolem ženy (ten starý narativ „láska hodné ženy tě napraví“) není dávat vás do pořádku. Zvládněte to sami, tak, jak to celá tisíciletí zvládají ženy.

Neusilujte o vztah, abyste se změnili nebo abyste získali služku a matku na plný úvazek. Pokud jste z této části textu nesví, možná byste měli vyhledat terapii, podporu nebo radu, než začnete hledat nové vztahy. Pokud zjistíte, že jste v současné době ve vztahu se „silnou“ ženou, od které očekáváte, že vás změní nebo vás bude opečovávat, přestaňte s tím.

Přestaňte, poodstupte a podívejte se, jak se chováte a jaké máte postoje k sobě a k ní. Pak vyhledejte pomoc. Okamžitě.

Mají vlastní zájmy. A ty nemusí zahrnovat vás

Ženy, které hledáte, mají pravděpodobně celou řadu cílů, priorit, povinností a životních rolí, které nemusí zahrnovat vás. Ne že by vás nemělo zajímat, co v ženě budí nadšení, ale kolem vás se všechno točit nemusí. Nemusíte se toho účastnit a nemusíte být pořád středem pozornosti.

Nejde přitom o nic negativního. Oba dál existujete jako samostatní lidé. Nemusíte všechno dělat společně. Musíte respektovat jeden druhého i to, na čem vám oběma záleží, ale nemusíte se toho účastnit.

Muži tradičně měli své role a cíle celá staletí a ženy byly ze všeho vyloučeny. Patřilo ke společenské normě, že ženy muže nedoprovázely na jejich schůzky, do jejich zaměstnání, na jejich společenské akce ani na jejich cestách. Na světě je stále mnoho prostředí a oblastí života, z nichž jsou ženy vyloučeny, protože jsou vnímány jako nedůležité nebo mužům na obtíž. Když se ale stejně chová žena, okolí to často vnímá tak, že se o partnera nestará nebo je sobecká a vztah nebo manželství zanedbává.

Zamyslete se nad tím, co říkám. Jste ten chlápek, co skučí, že Steve zase vzal do hospody svou holku, ale pak své přítelkyni nebo manželce vyčtete, že si chce vyrazit s přáteli nebo kolegy?

Nemusíte být pořád středobodem jejího světa. Máte být její rovnocenný partner. Žijte si společný život – to však neznamená, že se musí kolem vás točit všechno, co žena dělá.

Pokud jste někdy řekli: „Měla bys mi před vším a přede všemi dávat přednost…,“ pak chcete mít úplně všechno pod kontrolou, vážení, a to není dobré.

Jsou feministky, aktivistky zaměřené na kariéru

Tohle je důležité. Týká se to všech mužů, kteří údajně chtějí „silnou, nezávislou“ ženu, ale nesnáší feminismus, aktivismus a cílevědomé ženy zaměřené na kariéru. Tyto postoje jsou totiž neslučitelné. Mnoho žen feminismus objeví časem. Začnou si uvědomovat, že inteligentní a úspěšné ženy jsou diskriminované, utiskované a vysmívané, a najdou své spřízněné duše. Stávají se čím dál kritičtější vůči tomu, jak se s nimi zachází v jejich kariéře, během studia i v životě.

Jak napsala Maya Angelou: „Jistěže jsem feministka. Jsem žena už dlouho. Bylo by hloupé nebýt na své vlastní straně.“

To poslední, co potřebujeme, je muž, kterému vadí feminismus, práva žen a zaměření na kariéru a ambice. Zvlášť pokud tvrdil, že ho přitahují nezávislé, průbojné ženy.

Pokud ženy potřebují partnera, pak takového, který skutečně oceňuje, přijímá a uznává jejich boj a je při nich, když je někdo znevažuje, nevhodně poučuje, diskriminuje a trollí, protože jsou skvělé. Ženy nepotřebují, abyste vyhrožovali, že kvůli nim někoho kopnete do hlavy. Potřebují, abyste je vyslechli a byli k dispozici, až půjde do tuhého.

Chcete-li „nezávislou ženu“, seznamte se radši s feministickými cíli a zjistěte si, co feminismus je, co znamená pro ženy a dívky a proč je pro ně mnohem těžší prosadit se v kariéře, ve studiu, ve sportu, v koníčcích i v zálibách. Čtěte knihy. Poslouchejte podcasty. Zjistěte, které jsou její oblíbené feministky/aktivistky/političky. Vyslechněte si, jaké problémy ji ovlivňují.

Ne proto, že pak budete atraktivní pro větší počet žen, ale protože se to vlastně dozvědět chcete a záleží vám na tom. Ženy vidí rádoby probuzeným chlápkům až do žaludku.

Pokud máte z téhle části textu husí kůži a koncept feminismu nesnášíte, upřímně řečeno uděláte líp, když všechny ženy necháte na pokoji. Feminismus je hnutí, jehož cílem je všechny ženy a dívky osvobodit od globálního útlaku, misogynie a sexismu.

Nemůžete-li ho podpořit, držte se od žen navždycky dál.

Nechtějí být sexy panovačné anomálie

Poslední bod je o tom, jak se „silné“, „nezávislé“, „super“ „ambiciózní“ ženy stávají objektem fetišizace a sexualizace jako nějaký porno sen.

Obecně se to děje dvěma způsoby:

Muži chtějí úspěšné a nezávislé ženy, jež se nepodrobují genderovým normám, ovládnout, zlomit a ochočit, aby si tímto zvráceným dobýváním dokázali, že ve vztahu jsou pořád oni těmi mocnějšími. Muži chtějí, aby tyto ženy ovládaly je, aby jim panovaly, omezovaly je a ubližovaly jim, a silným ženám se tak podvolují jako objektům fetiše.

Mám pro vás novinku – oba postoje k úspěšným ženám jsou urážlivé, nezdravé a podněcované pornem. S oběma jděte do háje.

Přesto jsou tyto postoje k nezávislým ženám běžné. Skladatelé a interpreti písní všech žánrů o ochočení úspěšných žen zpívají a rapují celá desetiletí. Tato posedlost „zkrocením“ a „ovládnutím“ žen se na nás valí i ze sentimentálních a romantických filmů, v nichž ženy obvykle vystupují jako ctižádostivky, kterým se daří, dokud s nimi nechce souložit/randit/oženit se nějaký chlap; pak se jejich život rozpadne na kusy, zatímco chlap dělá doslova všechno možné, aby dostal, co chce, a přesvědčuje je, aby se s ním přestěhovaly do Vancouveru, vyřešily všechny jeho životní problémy, pečovaly o jeho postarší matku a byly navždy těhotné.

Už samotný koncept „silné, nezávislé ženy“ je vlastně hloupost. Obrazy těchto žen využívané v hudebních klipech, filmech, médiích a knihách obvykle představují středostavovskou, vzdělanou, bohatou, privilegovanou, štíhlou, krásnou a jemnou bělošku.

Většina „silných, nezávislých žen“, které potkáte, taková nebude.

Bude to žena, která se maminkou stala ještě jako náctiletá, vychovala tři děti a dnes je silnou matkou rodu, která svou domácnost zvládne sama.

Bude to mladá černoška, kterou diskriminovali celou střední i vysokou školu, dokud neabsolvovala jako jedna z nejlepších ve třídě, a která dnes ve svém povolání zdatně vzdoruje rasismu a misogynii.

Bude to mladá žena pokrytá jizvami po sebepoškozování, která dnes pracuje jako terapeutka, ale protože ji vnímají jen jako oběť, jež se stala odborníkem, neustále čelí diskriminaci.

Bude to drsná šedesátnice, která se celý život angažovala za ochranu žen a dívek před obchodováním s lidmi, vykořisťováním a zneužíváním.

Bude to „výřečná, upřímná“ mladá žena, která se hádá kvůli politice online a setře každého, kdo se ji pokusí znevažovat a ponižovat.

Bude to rozvedená třicátnice, která se rozhodla jít na univerzitu studovat předmět, jemuž se v mládí věnovat nemohla, a přitom pracuje čtyřicet hodin týdně a ještě se stará o rodinu.

Tyto ženy nejsou sexuálním objektem, u kterého můžete masturbovat nebo fantazírovat o tom, jak jim budete pomáhat nebo jak je zničíte. Nejsou to ženy, které ovládnete nebo které si ochočíte. Nejsou to vaše matky. Nejsou vaše chůvy. Nejsou fetiš.

„Silná, nezávislá žena“, kterou chcete, vám bude velmi pravděpodobně oponovat, nastavovat hranice, když je překročíte, řekne vám, kdy není šťastná, odmítne vám vařit, uklízet a starat se o vás jak o malé dítě a je víc než pravděpodobné, že vás opustí, pokud se ji pokusíte předělávat na submisivní ženu, kterou není.

Ženy žijí ve světě. Zabírají místo, dělají hluk, mění stav věcí a hází vám rukavici. Jejich úspěch patří jim. Jejich tvrdá práce je jen jejich. Jejich zápas je skutečný. Jejich úsilí a čas má svou cenu. Jejich nezávislost je pro ně důležitá.

Taková žena není fetiš. Není anomálie. Není úlovek.

Takže, vy si myslíte, že chcete „silnou, nezávislou ženu“?

Jste si jistí, že ji nechcete jen dostat na kolena a udělat z ní svou ženušku?

Dokážete se chovat jako uctivý, rovnocenný, loajální muž k ženě, která má svůj vlastní život?

Pokud vás silné, nezávislé ženy přitahují doopravdy, tenhle text vás nemohl ničím urazit a nemohlo vám v něm nic vadit. Pamatujte si to.

Položte si několik otázek:

Nevadí vám, že má žena cíle, priority a ambice, které nezahrnují vás? Podpoříte ji, až to bude těžké, nebo jí řeknete, aby toho nechala a „mírnila se“? Budete mít pocit, že ve vás ubíjí mužské sebevědomí? Nevadí vám žena, která vydělává víc nebo je úspěšnější než vy? Je pro vás objektem fetiše? Hledáte ženu, kterou ovládnete, ochočíte a zkrotíte? Vzrušuje vás její úspěch nebo moc a chcete ji ovládnout nebo jí ubližovat? Vadí vám feminismus a aktivismus? Nevadí vám, že se žena snaží získat další vzdělání a hledá příležitosti? Nevadí vám, že ve svých rolích, prostorech a povinnostech zůstává nezávislá?

O svých odpovědích přemýšlejte. Vážně.

Autorka je psycholožka. Převzato z blogu s jejím souhlasem. Přeložila Silva Ficová.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.