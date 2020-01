Notes: České lékárny mají větší problém než vyprodané roušky. A jestlipak víte, jak odháčkovat metro?

Den Deníku N

Vyprodané roušky? Máme větší problém. Při své mnohaleté lásce k Číně jsem tím posledním člověkem, který by chtěl zlehčovat epidemii koronaviru 2019-nCoV. Ale jestli jste už v lékárně zkoušeli koupit roušku na obličej a zjistili, že je vyprodaná, neklesejte na mysli. Máme u nás větší problémy.

Zaprvé, jak už včera zdůraznil Petr Koubský, roušky vás před 2019-nCoV neochrání (což neznamená, že nezabírají proti jiným nákazám, takže zájem o ně – opět jako milovnice východní Asie – s povděkem vítám).

Ale hlavně: v českých lékárnách a nemocnicích chybí nenahraditelné léky na tak nebezpečné nemoci, jako jsou srdeční vady, Parkinsonova choroba nebo tuberkulóza. A aby toho nebylo málo, další vzácné léky pro těžce nemocné lidi se od nás velmi netransparentně přeprodávají za hranice, kde se na nich vydělávají stamiliony.

Krizi mapují dva články Ivy Bezděkové. První varuje, že emergentní systém, kterým chce vláda proti vývozu léků bojovat, má vážnou mezeru. Druhý zpovídá náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela, který přiznává, že stát na výrobce léků nemá páky. Co to znamená, když u léku na Parkinsona stojí výpadek z „marketingových důvodů“?

Zaháčkované metro. Dnešní druhé velké téma se soustředí na hlavní město. Sotva odeznělo jméno tajemníka Prahy 1, kterého před vyhazovem lišácky „uklidili v Motole“, vypukla pře o údržbu souprav metra. Pražský dopravní podnik (DPP) na ni bez výběrového řízení vypsal zakázku za 15 miliard a vysvětlil to selháním z éry exprimátora Béma, které prý dopravní podnik „zaháčkovalo“ u firmy Škoda Transportation.

Odháčkovával kdysi guru Jára a jitřilo to pozornost většiny veřejnosti, ale zaháčkování zas rozrušilo pražskou politiku. Jak popisují Lukáš Prchal s Prokopem Vodrážkou, vedení Prahy je rozpolcené. Část koalice se spolu s opozicí zlobí, že zakázka na metro není transparentní, a volá po odvolání ředitele DPP Petra Witowského. Witowský se ve velkém rozhovoru pro Deník N brání, kritiku i nekalé vazby „důrazně odmítá“ a tvrdí, že ho zneužili k politickému boji.

A kromě toho:

Koronavirus 2019-nCoV, slovy Si Ťin-pchinga „ďábel“, se v Číně pořád šíří, oficiálně potvrzených případů stále přibývá a přibývat zřejmě jen tak nepřestane. Epidemie může kulminovat až za týden nebo deset dní, odhadl dnes profesor Čung Nan-šan, který proslul jako jeden z objevitelů patogenu SARS. Čung však zároveň očekává, že úmrtnost bude klesat.

Čínská vláda až do odvolání zavřela školy, zato znovu otevřela nemocnici v Pekingu, kde před sedmnácti lety léčila SARS. V Česku zatím pořád platí, že navzdory několika podezřením žádný případ nákazy nemáme. Sousední Německo už svůj první případ ohlásilo, nicméně jak z místa hlásí náš zpravodaj Pavel Polák, riziko rozšíření je zřejmě malé.

Povinná maturita z matematiky by vás rozhodně neměla minout. Zatím jen jako téma, zato výsostně aktuální: poslanci tento týden rozhodnou, jestli zkouška z matematiky dopadne už na maturanty 2021. Ministrovi školství Robertu Plagovi se taková představa nelíbí a rád by termín posunul i o 10 let. Vzali jsme to za špatný konec, papír vám logické myšlení nezaručí, říká Plaga v rozhovoru s Adélou Skoupou.

Boj o zelené zlato. „Město Uruapan se probouzelo do chladného srpnového rána. Svítalo a první paprsky slunce dopadaly na několik svlečených těl mužů a žen. Visela z mostu na křižovatce mezi Bulevar Industrial a Libramierto Oriente. Celkem bylo to ráno nalezeno na třech místech v okolí 19 mrtvol v různém stadiu zohavení…“ Tak začíná článek Václava Langa o tom, jak se brutální narkomafie v Mexiku začala zajímat o avokádo. Jestli ho dočtete, možná příště nad bedničkou s avokádem minimálně zaváháte.

Hamáček hrozí Američanům, ti hrozí Česku a Metnara to zhrozilo. Oč jde? Česko zvažuje zavedení digitální daně, která by dopadla na americké internetové giganty jako Facebook, Amazon a Google. USA zašermovaly „nějakou formou přiměřeného protiopatření“, ministr vnitra Hamáček už mluví o „drastických opatřeních“ a naznačuje, že vláda může změnit názor na plánovaný nákup amerických armádních vrtulníků. Jenže na těch si zas trvá ministr obrany Metnar: „Nákup vrtulníků se nesmí stát rukojmím.“ Více v článku Báry Janákové.

Moderní technologie v rukou policie neznamenají, že se změníme v Čínskou lidovou republiku, mírní obavy z nového systému dálničních známek Jan Moláček. „Na sociálních sítích se roztrhl pytel s narážkami na Orwellova Velkého bratra a čínský systém sledování každého počinu občanů vedoucí k šikaně nepohodlných a zvýhodňování poslušných. Což zase jednou svědčí o katastrofální neschopnosti české společnosti debatovat rozumně, bez argumentačních faulů a zevšeobecňování,“ stojí v jeho komentáři.

Zítra v tištěném Deníku N

Expert na infekční choroby : Nový koronavirus třeba nemile překvapí, ale myslím, že „zajímavější“ zůstane chřipka

: Nový koronavirus třeba nemile překvapí, ale myslím, že „zajímavější“ zůstane chřipka Finanční výuka se změní : stát po deseti letech aktualizuje strategii pro vzdělávání Čechů v otázkách osobních financí

: stát po deseti letech aktualizuje strategii pro vzdělávání Čechů v otázkách osobních financí Komentář: Milí muži , takže vy si myslíte, že chcete silnou, nezávislou ženu

, takže vy si myslíte, že chcete silnou, nezávislou ženu Od prověřené klasiky k politické satiře : divadelní festival Zaráz s ne vždycky snadno stravitelným repertoárem

: divadelní festival Zaráz s ne vždycky snadno stravitelným repertoárem Trenérka podváděla, Češi se raději sami udali: českým basketbalem hýbe kauza kolem fiktivního turnaje

Letem světem

Huawei se nadále může podílet na britských 5G sítích, rozhodla dnes vláda Borise Johnsona. Čínský gigant se však nedostane všude. Může Britům dodávat zařízení, ale do jádra sítě ho nepustí a zákaz bude mít také v oblastech kolem vojenských a jaderných základen. Dvojí tvář Huawei připomíná BBC.

Na stejném místě najdete i výtečný long read: „Jak se chlapec z Vietnamu stal otrokem na konopné farmě ve Spojeném království“. Je to fantastické – a bohužel i velice smutné – vyprávění, které vysvětluje, proč se na sklonku loňského října v kamionu v britském Essexu udusilo 39 Vietnamců. Na festivalu Jeden svět by to vyprávění zcela jistě patřilo do sekce Máte právo vědět. Doporučuji.

Přední čeští knihkupci v Mezinárodní den památky obětí holokaustu čelili kritice, že nabízejí antisemitskou knihu Adama B. Bartoše. Po upozornění Deníku N publikaci z obchodů stáhli.

Šéf Čuvašska Michail Ignatěv byl vyloučen z vládní strany Jednotné Rusko. Důvodem bylo ponižování příslušníka ministerstva pro výjimečné situace. Ignatěv při předávání nových vozů hasičům zvedl vysoko nad hlavu klíče od nového automobilu a nutil tak požárníka, aby skákal ve snaze klíče získat. Informoval o tom, což je půvabné, server jménem Snob.

A obavy z wuchanského koronaviru mají také v Severní Koreji. Město Tan-tung na hranicích Číny a KLDR obvykle bují severokorejskou aktivitou, ale aktuální snímky z místa podle NK Pro ukazují, že Severokorejci se z města stahují. A Pchjongjang dnes vyhlásil měsíční karanténu: každý cizinec, který přiletí z Číny, prý bude muset strávit měsíc v „izolaci pod lékařským dozorem“.

Vskutku lákavá vyhlídka.