Notes: Programování jako aktivismus a proč nedělat kvůli nemoci z Číny paniku

Magdalena Slezáková popisuje, jak vypadá situace ve městě, kde se lékaři hroutí únavou, chybí roušky i ochranné obleky a pacienty nemocnice posílají pryč. „Jsem zoufalá, nemám nic, stojím před nemocnicí v dešti,“ líčí žena, která se se svým mužem snaží domoct pomoci a s příznaky nemoci se bojí vrátit domů k dítěti. „Musíme se za každou cenu vrátit do práce a vyrábět a zvýšit produkci,“ říká zase úředník, který se snaží vyřešit nedostatek zdravotnického materiálu a stejně jako pacienti bojuje s časem.

Jan Kudláček přináší výpověď Vovy Artyho – Rusa, který žije v čínské Šanghaji a přibližuje, jak aktuálně vypadá situace v čínských městech, kde obavy z nemoci vyprázdnily ulice.

To nejdůležitější a zejména pak to, proč bychom v Česku zatím neměli propadat panice, shrnul přehledně v otázkách a odpovědích Petr Koubský. Ze všech důležitých vět z jeho textu si vypíchnutí zaslouží zejména jedna: „Zachovejte klid.“

Dění z Asie dostal ve svém textu výrazně blíž k Česku Lukáš Prchal. Ten zrekonstruoval úspěšnou akci BIS, které se povedlo zabránit snaze severokorejských diplomatů pašovat z Česka drony a zbrojní materiál.

Dnes je přesně 75 let od osvobození Osvětimi. I přes odstup sedmi a půl dekády je podle Jana Lukavce téma koncentračních táborů pořád aktuálnější, než by se nám mohlo líbit. Za jejich relativně mladou historií totiž stály výdobytky, na kterých stojí i naše dnešní společnost.

Svůj pohled na koncentrační tábory, na to, co lidi k temnému místu historie přivedlo a jak cestě zpět předejít, přinesl sociolog a politik Fedor Gál, který se sám narodil v Terezíně. „Říkáme-li tomuto scénáři NE, musíme také vědět, že síla argumentů sama o sobě nestačí, pokud za ní není také síla emocí, osobní odvaha a nasazení až po samu mez sebeobětování,“ zní jeho vzkaz.

Přímé svědectví z Osvětimi v rozhovoru se Zojou Franklovou zase přináší sedmadevadesátiletý Felix Kolmer, který za války přišel o padesát členů rodiny a dodnes se snaží mluvit o nebezpečí, které s sebou nese populismus a neonacismus.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce, aby rodiče přišli na půl roku o dávky na bydlení, pokud jejich dítě zamešká ve škole víc než sto hodin za pololetí. A to i v případě, že přinese omluvenku z rodinných důvodů. Úřad práce bude uznávat pouze potvrzení od lékaře. Tato a další opatření, která jsou v přepracované verzi zákona z dílny Jany Maláčové, ale podle odborníků velmi tvrdě dopadnou na desetitisíce samoživitelů a seniorů, kterých je mezi příjemci dávek většina. Nová verze zákona je podle nich ještě horší než ta předchozí, upozorňuje brněnská zpravodajka Jana Ustohalová ve svém článku.

Zprávy z USA, které v posledních dnech referovaly výhradně o senátní části impeachmentu Donalda Trumpa, v neděli večer náhle přerušila tragická událost. Ve vrtulníku cestou na zápas své dcery Gigi zemřel legendární basketbalista Kobe Bryant společně s dcerou i dalšími sedmi lidmi. Paradoxem momentu bylo, že hala jeho klubu Lakers je na stejném místě, kde se ten večer konalo předávání hudebních cen Grammy, a tak šli zarmoucení fanoušci vzdát Bryantovi svůj hold tam, kam se jiní šli v tu chvíli bavit. Dojemný profil Kobeho Bryanta přinesl David Janeczek.

Pražským magistrátem v posledních dnech otřásá patnáctimiliardová zakázka na údržbu vozů metra, kterou šéf dopravního podniku Petr Witowski udělil bez výběrového řízení firmě Škoda Transportation. Ta patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. V minulosti se přitom v médiích objevily informace, že šéf podniku má mít blízko k jednomu z manažerů PPF Karlu Pražákovi. Witowského vyzpovídali Prokop Vodrážka a Lukáš Prchal. Vazbu na finanční skupinu šéf podniku popřel a tvrdí, že zakázku v současné chvíli ani nešlo vyřešit jinak. Veškerou dokumentaci má totiž v rukách Škoda Transportation.

Petr Koubský byl svědkem toho, jak se skupina programátorů v pražských Holešovicích vyhecovala a během víkendu v reakci na kontroverzní zakázku vytvořila systém na prodej dálničních známek. Podle Petra je v zásadě jedno, jestli a kolik z jejich práce se nakonec reálně využije. Taková akce totiž může posloužit jako veřejný tlak na to, aby se IT zakázky dělaly efektivně a transparentně. Pomoci také může se zatím dost zaseknutou digitalizací státní správy.

Ve sledování zakázky na elektronické dálniční známky ale nepolevujeme. Celý tendr totiž řídila poradenská společnost, která byla na zakázkách od organizací spojených s ministerstvem dopravy závislá a tu první z nich dostala několik dní po svém vzniku. Více najdete v textu Michala Tomeše.

Velmi silný materiál, na který bychom rádi upozornili, přinesly slovenské kolegyně Ria Gehrerová a Veronika Prušová. Poskytuje pozoruhodnou sondu do myšlenkového procesu Dávida Baka, syna, který zabil svého otce. Dávid byl od dětství svědkem toho, jak otec každodenně ponižoval a bil jeho mámu, sám se týrání také nevyhnul. Článek Bylo mu sedmnáct, když zabil otce je jednou z vůbec nejsilnějších anatomií domácího násilí, jaké kdy byly napsány.

A na závěr přehled cenných rad od expertů o tom, jak správně investovat a proč by si takové rezervy na horší časy měli lidé vytvářet stále a nezávisle na stavu ekonomiky. I drobný investor, který má k dispozici maximálně několik tisíc korun měsíčně a chce je dát jinam než na účet do banky, udělá podle oslovených ekonomů nejlépe, když je vloží do podílových fondů. Pak to ale chce pevné nervy, radí Tereza Mynářová, a vydržet a nezasahovat, i když člověk zrovna o peníze přichází.

Smutný osud potkal Literární noviny. Podle serveru Aktuálně přetiskují texty čínského vládního deníku Kuang-ming ž‘-pao. Jejich majitel přitom odmítá říct, kolik peněz za to z Číny dostal.