Veřejnoprávní média jsou křehká. Na Slovensku vidíte, jak rychle se to může otočit, říká novinářka Hanzelová

Proč je na tom Česko ve svobodě médií hůř než Slovensko, když tu žádné novináře nevraždí?

U vás je horší situace kvůli skupování médií bohatými muži. Vy máte v lepším stavu veřejnoprávní média, u nás jsou stále ještě svobodná ta soukromá.

Vždyť teď Petr Kellner koupil Markízu.

Uvidíme, co to udělá. Markíza má na Slovensku velký vliv, takže to může změnit poměry i u nás. U vás je zjevné, že média, která vlastní Andrej Babiš, skutečně nepokrývají poctivě jeho kauzy. Viděli jsme to v posledních letech víckrát.

Nezáleží na konkrétním novináři?

To ano, ale vidíme to na obsahu. U nás vražda Jána Kucika možná nakonec trochu pomohla tomu, že novináři mezi sebou mají velmi dobré vztahy. V českých redakcích to tak není. Zažila jsem u vás velmi bizarní momenty. Máte tu extrémně konkurenční prostředí, řekla bych až nevraživost.

Zuzana Kovačič Hanzelová (31)

Studovala žurnalistiku na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Věnuje se hlavně politice a tématům chudoby. Šest let pracovala jako reportérka a moderátorka slovenské veřejnoprávní RTVS. Kvůli sporům s generálním ředitelem podala s dalšími kolegy hromadnou výpověď. Nyní pracuje v deníku SME.

Jak tedy vypadá konkurenční prostředí na Slovensku?

Oproti vám jsme měli lepší vztahy i před vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Nevím o tom, že by u nás někdo někoho neměl rád. Je pravda, že na Slovensku je trochu rivalita mezi deníkem SME a Denníkem N, to ale souvisí s tím, že prakticky celá redakce odešla ze SME a založila Denník N (redaktoři, kteří odešli ze SME a založili Denník N, nesouhlasili se vstupem finanční skupiny Penta do vlastnické struktury vydavatelství, pozn. red.). Ale je to v přátelském duchu.

U nás ne?

Jezdila jsem do Prahy na každé volby a viděla jsem, jak mezi sebou čeští novináři komunikují. Bylo to pro mě vždy trochu zvláštní. Může to ale být i tím, že jsme menší země, a tak se lépe známe.

Jak spolu tedy komunikují?

Vzpomínám si na jeden příklad. Když bylo jasné, že Andrej Babiš bude po volbách sestavovat vládu, byla jsem jediná novinářka, která se ptala