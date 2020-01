Hamáček pohrozil Američanům zrušením miliardové armádní zakázky. Nedělejte z vrtulníků rukojmí, vyzývá Metnar

Spojené státy hrozí Česku odvetou kvůli zvažovanému zavedení digitální daně, která by dopadla na velké internetové společnosti sídlící v USA. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) USA varoval, že v případě „drastických opatření“ by Praha ještě mohla přehodnotit plánovaný nákup amerických armádních vrtulníků. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO ) to ale odmítl s tím, že vrtulníky se nesmí stát rukojmím.