Zatáhli mě do politického boje, částka za údržbu jednoho vozu metra není horentní, říká šéf dopravního podniku

Chystáte se rezignovat, jak požaduje opozice s koaličními Spojenými silami pro Prahu?

Nechystám. Rezignoval bych v případě, že by se ukázalo jakékoli pochybení nebo porušení pravidel. Trvám na tom, že jsem udělal všechno správně. Dozorčí rada si to všechno může nechat prověřit pomocí auditu, interních auditů a dalších mechanismů. Vše proběhlo v zákonných mantinelech a v souladu s interními předpisy společnosti.

Bavil jste se o tom s někým z opozice? Pokusil se vás někdo kontaktovat?

Ta kauza vznikla po tiskové konferenci ODS na magistrátu, kde bývalý primátor Bohuslav Svoboda prohlásil, že bude požadovat moji hlavu, protože se k firmě chovám špatně. Ale po celodenní diskusi se mi na mikrofon omluvil, že neměl všechny informace. A oznámil, že podle informací, které nyní má, jsme udělali vše pro to, abychom zájmy dopravního podniku chránili.

Neměnil byste ani postup v komunikaci? Na opozici nebo část veřejnosti to nepůsobilo dobře.

Ale informování opozice není úkolem manažera dopravního podniku.

Tak tedy informování veřejnosti.

My jsme akciová společnost. Jsme podřízení hlavnímu městu, které je prezentováno radou. Všechny koaliční strany tam mají své zástupce. Není moje úloha, abych tohle řešil. Já informuji dozorčí radu a zodpovídám se jí ze svých kroků. Všechna takto stanovená pravidla jsme dodrželi.

Na základě čeho vzniklo rozhodnutí, že dáte zakázku společnosti Škoda Transportation bez otevřeného výběrového řízení?

Situace vznikla v roce 2009. V té době rada hlavního města rozhodla, že se udržovací servis pro linky A a B změní a vlaky budou udržovány formou full-service (údržba, kterou zcela zajišťuje externí firma, pozn. red.). Ta smlouva běžela deset let a někdy na konci letošního roku končí.

Dopravní podnik se tak dostal do pozice, kdy není vlastníkem výrobní ani udržovací dokumentace, kterou vlastní plně firma Škoda Transportation. My jsme si proto zadali studii u ČVUT, aby nám z odborného pohledu řekla, jestli jsme v této situaci schopni vypsat otevřené výběrové řízení, nebo nejsme.

Co z toho vzešlo?

Studie jasně řekla, že když nemáme dokumentaci, není možné, aby soupravy opravoval někdo jiný. Na základě odborné studie jsme pak zadali právní posudek kanceláři Rowan Legal. Ta nám řekla, že v situaci, která se běžně popisuje jako vendor lock-in, neexistuje jiný způsob vypsání zakázky, než je jednací řízení bez uveřejnění.

Pojem vendor lock-in neboli uzamčení zákazníka znamená, že zákazník nemůže přejít k jinému dodavateli a stává se na jeho službách a produktech závislým.

Jednali jste se Škodou Transportation, aby vám dokumentaci poskytla?

Tuto debatu vyvolal dopravní podnik v roce 2017, kdy jednání o nové smlouvě započala. Protože se jedná o zakázku, u které jsme tušili, že bude ve středu pozornosti, zažádali jsme si o oponentní stanovisko, které zpracovala právní kancelář Havel & Partners. To nám potvrdilo, že není jiná možnost než jednací řízení bez uveřejnění. Na základě toho jsme se rozhodli jít touto cestou.

Předchozí vedení dopravního podniku vyřešilo úplně stejně zakázku se Siemensem, jehož vozy jezdí na metru C. Nešla na předschválení do rady, dozorčí rada ani nebyla následně informována tak, jako jsme ji tentokrát informovali my. A když porovnáte ceny, vychází to velmi podobně.

Nebylo tedy možné, abyste si vozy opravovali sami?

Samozřejmě jsme se touto možností, takzvaným in-housem, zabývali. Probíhala interní úvaha, kterou jsme si nechali vytvořit od poradenské společnosti Delloite. Ta dospěla k závěru, že je daleko ekonomičtější pokračovat ve full-service tak, jak byl nastaven. In-housing by přinesl větší náklady, a navíc tady bylo s ohledem na současný trh práce nezanedbatelné riziko.

Co tím myslíte?

Pokud by odborníci, kteří se o opravy starají nyní, zůstali ve Škodovce, my bychom na údržbu těžko sehnali dostatečné množství lidí. Tím pádem by byla přímo ohrožena dostupnost vozů na trasách A a B.

Takže neexistovala možnost, že by Škodovka dokumentaci prodala?

Podle mých informací ne.

Snažili jste se to vyjednat?

My jsme vstoupili do jednání, která už probíhala. O něco podobného jsme se pokusili ohledně klimatizací do tramvají, kde byla také smlouva se Škodou Transportation a kde jsme je také požádali o dokumentaci, abychom mohli vypsat soutěž. Řekli nám, že tak neučiní.

Jak to společnost zdůvodňuje?

Nepotřebuje to zdůvodňovat.

Dobře. Je to tedy dobrý obchodní partner, když o tom odmítá vyjednávat?

Je to partner, který chrání svůj zájem. Management Škodovky musí chránit zájem firmy, což jim ukládá zákon o obchodních korporacích. Vedli jsme s nimi velmi intenzivní cenová vyjednávání, díky čemuž se nám to povedlo o půl miliardy korun zlevnit. Jednali jsme i o dalších podmínkách té smlouvy. Mantinely ale byly jasně dané.

Přijde vám cena zakázky adekvátní?

Rád bych demystifikoval ta velká čísla. Když budeme přesní, jedná se o