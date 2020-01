Proč stojí radary dvojnásobek: získali jsme cenový rozklad kritizovaného armádního tendru

Nákup dvou sledovacích systémů Vera NG podepsalo ministerstvo obrany v polovině ledna. Namísto původně avizovaných 780 milionů nakonec stály dvojnásobek. Cenou se zabývá i premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar by podle něj měl věci lépe komunikovat. „Vyzval jsem ho, aby byl aktivnější vůči médiím a aby k tomu podal adekvátní vysvětlení. To, které mi poskytl, mi nestačilo. Řeším to s ním a budeme k tomu mít ještě setkání za účasti armády,“ řekl Deníku N Babiš.

Ke znepokojení nad cenou přispělo i zjištění deníku E15, podle nějž Česko za radary zaplatilo trojnásobek toho, co za ně dala v roce 2014 Severoatlantická aliance. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) následně uvedl, že cena zakázky 780 milionů korun, za niž ji schválila vláda a která byla uvedená i na sněmovním branném výboru, byla chybně stanovená na základě marketingových průzkumů z let 2014 a 2015. „Pracovník, který byl zodpovědný za tento krok, již na ministerstvu obrany nepracuje,“ uvedl ve čtvrtek při interpelacích Metnar.

Ministerstvo obrany se následně bránilo tím, že pořízení prodražil nákup desítky Tater T815, terénních automobilů či počítačů. To odpovídá kalkulaci nákladů, kterou má Deník N k dispozici.

Dokument s cenovým rozkladem najdete na konci článku

Její pravost ministerstvo obrany nepřímo potvrdilo po dotazu na její jednotlivé položky. „I v situaci, kdy evidentně došlo k úniku informací, nemůžeme podle smlouvy v tomto případě sdělovat podrobnosti,“ napsala Deníku N mluvčí resortu Jana Zechmeisterová.

V kalkulaci je cena radarů rozpočítaná do jednotlivých položek. Například z ní vyplývá, že